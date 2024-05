No me conformo, tengo hambre de más: Cruz

Más de un centenar de posiciones avanzó en la clasificación de -63 kilogramos. Cortesía

Contenta y con el deseo de seguir mejorando se manifestó la atleta chiapaneca María Fernanda Cruz Bolón después de su participación en el Campeonato Panamericano y Oceanía de Judo Junior 2024, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, donde ganó la medalla de bronce en la categoría de -63 kilogramos.

En dicha justa superó a exponentes mucho mejor clasificadas en el ranking internacional, para subir al podio en la Arena Carioca, acompañada por su entrenador Luis Alberto Damas Martínez, lo cual ahora la motiva a seguir compitiendo y avanzando más posiciones hasta situarse entre las mejores del planeta.

Buen resultado

En entrevista para “Cuarto Poder”, la judoca chiapaneca resaltó que fue una muy buena competencia representando a México, en la que también pudo darse cuenta de que hay muchas competidoras de otros países de alto nivel, contra las cuales puede estar a la altura e incluso peleando un lugar en el podio como en esta ocasión.

“Creo que es lo más satisfactorio el saber que lo que he trabajado durante años viene dando resultados ahora. Me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, con mi mamá, con mi entrenador, que han sido la parte fundamental en este resultado”, expresó. “Claro, estoy contenta por el resultado en este torneo de categoría Junior, pero sé que tengo que seguir trabajando, sé que no entreno por un bronce, quiero más competencias y seguir buscando y sumando puntos para la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos Junior”.

Cuestionada sobre el nivel de las rivales a las que venció para obtener su presea, resaltó que fue un éxito bien logrado, pero con el que no se conforma. “Tengo muchos errores por los cuales tengo que trabajar y corregir. Es un bronce y ahí lo puedo dejar. No estoy satisfecha, tengo hambre de más, quiero seguir trabajando y buscar el oro, y sé que no estoy tan lejos de lograrlo. Ya me pude medir con la que es quinta mundial; sé que con ella tuve varios errores y puedo ganarle en la próxima, y estoy para más, ahora tengo que seguir trabajando y de estar en el bronce ahora, tengo que estar en el oro”, afirmó.

Salto descomunal

Luego de acudir al campeonato brasileño situada en el lugar número 168 del mundo para su categoría, los tres combates ganados la catapultaron hasta el sitio 47; es decir que avanzó 121 posiciones. “Creo que es un gran paso en mi primera competencia junior, es un Campeonato Panamericano, es la competencia que más nos da puntos y estoy contenta en esa parte porque sé que vienen más competencias y puedo mejorar el ranking a nivel mundial”, indicó.

Tras este logro internacional, Cruz Bolón se centrará en los Juegos Nacionales Conade 2024, a celebrarse del 13 al 17 de junio en Campeche. Pocos días después estará viajando a Lima, Perú, para disputar por nuestro país la Copa Panamericana, y para septiembre tiene en agenda otro certamen similar en República Dominicana. Es en estos dos últimos eventos donde puede sumar puntos para ir al siguiente Panamericano de la especialidad.

En este sentido, resaltó el tema de la preparación a seguir en estas semanas y mencionó haber platicado al respecto con su entrenador Luis Alberto Damas, para planificar lo que hay que mejorar, en puntos clave que van desde lo técnico hasta lo mental, ya que esto último es primordial para estar enfocada al cien por ciento en los combates que vienen a futuro. “Ya empezamos a trabajar, no hubo descanso, para repetir oro en Juegos Nacionales (Conade) y cambiar de color la medalla en la Copa Panamericana en Perú”, comentó.

Finalmente, María Fernanda reiteró el llamado a la iniciativa privada para apoyarla y así seguir compitiendo fuera de México en los eventos que le dan puntos para la clasificación. “Todos esos apoyos para poder ir al Campeonato Panamericano (en Brasil) fueron gracias a mi patrocinador, Almacenes El Volcán, y el Instituto del Deporte. Ya sabemos que son competencias nada baratas, y seguiré haciendo el mismo trabajo, entrenando, buscando el recurso y a mejorar el resultado”, puntualizó.