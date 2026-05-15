No se fían de la ventaja para la vuelta

Pese a haber asestado el primer golpe en la semifinal de ida de la Liga TDP MX, al interior del Lechuzas UPGCH la mentalidad será la de encarar la vuelta contra Delfines de Coatzacoalcos como si el marcador estuviera igualado.

En este tenor se manifestó Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo del cuadro universitario y quien celebró que, luego de estar abajo por un gol, hicieron uno de las mejores segundos tiempos de todo el año para al final imponerse por 3-1.

“Fuimos inteligentes y en el momento clave cayó el gol, y desde ahí fue un vendaval Lechuzas. La verdad que el equipo reaccionó muy bien”, afirmó.

La vuelta, 0-0

No obstante, advirtió que deben ser muy inteligentes para encarar la vuelta el sábado en Veracruz y así garantizar el ascenso a Liga Premier FMF y el pase a la gran final de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.

“Tenemos que estar tranquilos, con mucha humildad, seguir trabajando de la misma manera, estar concentraditos, porque lo que queremos hacer es lograr algo histórico para la ciudad y también para los jóvenes, de la mano de la mejor institución en Chiapas que es la Pablo Guardado Chávez”, añadió.

Finalmente, Casanova Díaz indicó que viajarán a Veracruz con la mentalidad de que tienen que ir a a visitar a un gran conjunto y sacar el resultado. “Vamos a salir a jugar el sábado como si fuéramos 0-0. No hay ventaja, simplemente los chavos tienen que hacer un partido inteligente, no tener errores de concentración atrás, porque una la vamos a meter y tenemos que hacer algo que nunca se ha hecho, que es lograr un ascenso para un equipo de aquí de la capital en Chiapas”, sentenció.