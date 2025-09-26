Nonagonal por La Paz en Chiapas

La Asociación de Charros Rancho San Rafael anunció la realización del Nonagonal por la nueva ERA de Paz en Chiapas, un evento que reunirá a nueve equipos en una jornada que promete ser de gran nivel competitivo y convivencia familiar en la capital chiapaneca.

El certamen se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre en el lienzo Óscar Uhlig Kanter, la casa de Rancho San Rafael, con entrada completamente gratuita para todo el público. Esta celebración busca fomentar la tradición charra y al mismo tiempo enviar un mensaje de paz y unidad a través del deporte nacional por excelencia.

La agrupación dirigida por César Burguete Montesinos, en conjunto con Jesús Alfredo Gómez Acosta, ha preparado tres charreadas que se disputarán a lo largo del día. El primer bloque arrancará a las 12:00 horas con la participación de Charros de Jericó, provenientes de San Cristóbal de Las Casas; Trascendencia Charra, de Cintalapa y Rancho San Rafael en categoría Dientes de Leche, quienes afinan detalles rumbo a futuros compromisos.

Posteriormente, a las 15:00 horas, entrarán en acción los equipos Rancho Santara de Jiquipilas, Rancho El Refugio de la zona norte de Chiapas y Charros de Tecpatán, en lo que se espera sea una competencia de gran nivel técnico y emocionante para los espectadores.

La jornada cerrará con la tercera charreada, donde se medirán Pícaros de Tuxtla, Rancho La Escondida de Ocozocoautla y el cuadro anfitrión Rancho San Rafael, buscando brindar un espectáculo de primer nivel a los asistentes.

Además de la actividad deportiva, el evento contará con banda en vivo, así como venta de alimentos y bebidas para que las familias puedan disfrutar de un día completo de entretenimiento y tradición mexicana.

Este Nonagonal también servirá como preparación para equipos como Rancho El Refugio y Rancho San Rafael, que representarán a Chiapas en el próximo Campeonato Nacional Aguascalientes 2025, programado del 16 de octubre al 9 de noviembre.