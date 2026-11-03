Novak, nuevo campeón del Vidanta World

El nuevo monarca del Vidanta World México Open es el estadounidense Andrew Novak, quien confirmó su dominio en el field con una tarjeta final de 25 golpes bajo par y cinco tiros de ventaja sobre Steven Fisk y Kris Ventura, empatados en segundo lugar con -20.

En su segunda ronda firmó una tarjeta de 61 golpes, con la que igualó el récord del campo; el sábado tuvo otra actuación impecable y Novak llegó a la jornada decisiva con una ventaja de seis golpes, lo que le permitió recorrer los últimos 18 hoyos con una calma inusual en el máximo circuito.

Aun así, en los primeros nueve hoyos se enfrentó al nerviosismo de caminar hacia la gloria que lo esperaba en la bandera del 18 y solo hizo birdie al 8. En el “back nine”, tuvo dos “bogeys”, los mismos que había tenido hasta el último día.

Sin embargo, tres “birdies” consecutivos entre el 12 y el 14 le aseguraron el título, su primero a nivel individual, ya que su anterior victoria en el Zurich Classic de Nueva Orleáns había sido junto a Ben Griffin.

“He jugado bien toda la semana, he tenido que apretarme el sábado, pero he querido tener una victoria solo desde hace tiempo y fue muy bueno conseguirlo aquí”, mencionó el campeón en conferencia de prensa.

Álvaro Ortiz, el único mexicano en pasar el corte, terminó empatado en el lugar 34 con 11 golpes bajo par y, aunque confesó que se sintió “agüitado” por un pésimo trayecto en el hoyo 14, donde pegó ocho bolas en un par 4, el tapatío recibió un trofeo como reconocimiento por ser el mejor golfista tricolor del torneo.

Además, al terminar su ronda se mostró emocionado por participar la semana que viene en el World Wide Technology Championship en Los Cabos, otro evento que servirá como preparación para su temporada 2027 en el PGA Tour.