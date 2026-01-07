Novelo, listo para competir en la GTM Light

El piloto Carlos Novelo, quien fue el subcampeón de la temporada 2025 de GTM Light, hizo saber que está listo para participar en la primera fecha de la Súper Copa Roshfrans, que tentativamente arrancará en el mes de febrero en Mérida, Yucatán.

Hay que recordar que hasta 2024 era esa plaza la que cerraba la temporada, pero por razones climáticas —ya que en esa época llueve mucho en esa zona del país— se decidió que para 2025 abriera el campeonato.

“No puedo dejar de correr en mi tierra y por eso ya me estoy preparando para la competencia del mes de febrero. Creo que es muy importante que Mérida tenga un representante en esa carrera”, aclaró Novelo.

Novelo dijo también que no puede dejar de participar en el Gran Premio Ciudad de México por la exposición que otorga a los patrocinadores, y que es una de las competencias en las que muchos quieren estar presentes.

Si bien se dijo conforme con el subcampeonato del 2025, recordó que hubo situaciones que escaparon de sus manos y que le impidieron quedarse con el máximo galardón.

“Creo que la clave estuvo en el accidente de Aguascalientes y que provocó una pérdida importante de puntos. A partir de allí las cosas se complicaron bastante y recuperar me costó bastante”, expresó el yucateco.

“Ahora a mirar adelante y a estar listo para la competencia de Mérida, donde el objetivo es subir a la parte más alta del podio”, concluyó.