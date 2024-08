Novenas a encarar la tercera fecha del torneo

Este fin de semana se llevará a cabo el cierre de la tercera vuelta en la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez Femenil. Las novenas encararán los juegos correspondientes a la tercera fecha, en la que buscarán la victoria para continuar con vida en la competencia. Los enfrentamientos se celebrarán este domingo a partir de las 8:00 horas en el campo infantil de Caña Hueca.

Con las miras puestas en la clasificación, Panteritas y Guerreras sostendrán el primer partido de la jornada. Los dos conjuntos han tenido un desempeño lleno de altibajos, por lo que querrán apostar por la regularidad llevándose el triunfo en el último encuentro, que arrancará a las 8 de la mañana.

Dos horas mas tarde, las actuales subcampeonas del torneo Pistones ALZ se medirán con unas Águilas que quieren volar para escalar posiciones y encarar una ronda de “playoffs” menos complicada. Las féminas de Pistones ya tienen el pase a la siguiente etapa en el bolsillo, por lo que ahora buscarán variantes y nuevas estrategias para así llegar más preparadas a la batalla de eliminación.

Para cerrar la actividad, en punto de las 12:00 horas, Avíos querrá culminar la temporada sin conocer lo que es la derrota y para eso deberá doblegar a un club de Ámbar que no significó peligro a lo largo de la campaña. No obstante, las monarcas no deberán confiarse, ya que cualquier cosa puede pasar.