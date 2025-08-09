Novenas cierran la jornada 3

Este domingo 10 de agosto, el campo infantil de Caña Hueca será testigo de una nueva fecha del Torneo Carmen Vera Fuentes, correspondiente a la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez Femenil. La jornada 3 de la tercera vuelta contará con duelos emocionantes que mantendrán la atención de los aficionados.

La actividad arrancará a las 8:00 horas con el encuentro entre Ámbar y Panteritas, dos escuadras que tratarán de consolidar su paso en la competencia y sumar victorias que las acerquen a la clasificación.

Pero el enfrentamiento más esperado será sin duda el de las 10:00 horas, entre Guerreras y Artemisas, que promete mucha intensidad y nivel competitivo. Las primeras llegan con un picheo sólido y una defensa férrea, lo que les ha permitido mantenerse como uno de los equipos más difíciles de vencer. Por su parte, Artemisas se caracterizan por un ataque agresivo y dinámico, y por ser capaces de cambiar el rumbo del partido con su bateo oportuno y velocidad en las bases.

Este choque será fundamental para definir quién toma ventaja rumbo a la fase final del torneo. Ambas escuadras han mostrado gran nivel y mentalidad ganadora, por lo que se espera un duelo parejo, lleno de jugadas emocionantes y con cada punto disputado al máximo.

A las 12:00 horas, Panteras y Panteritas protagonizarán un juego que promete buen ritmo desde la primera entrada. Ambos conjuntos están motivados y dispuestos a dejar todo en el campo para seguir en la pelea.

Para cerrar la jornada, Avíos y Fénix se enfrentarán a las 14:00 horas. Dos equipo que han sido constantes y buscarán aprovechar esta oportunidad para sumar y mejorar su posición en la tabla.