Novenas quieren sumar triunfos

La emoción del Voleibol capitalino continuará este sábado 23 de mayo con la celebración de la sexta jornada del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez, certamen organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), que tendrá como escenario las instalaciones deportivas de Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez.

Acciones

La programación contempla seis encuentros correspondientes a la rama femenil, que prometen mantener el alto nivel competitivo mostrado a lo largo de la temporada. Equipos consolidados y en desarrollo buscarán sumar puntos importantes en sus respectivas clasificaciones para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Las acciones arrancarán desde las primeras horas de la mañana con el enfrentamiento entre Secretaría de Educación y Dragons, dos escuadras que intentarán iniciar la jornada con el pie derecho dentro del grupo B de la primera fuerza.

Posteriormente, Guerreras medirá fuerzas con Transportes en otro compromiso que luce atractivo por el equilibrio que ambas plantillas han mostrado durante el campeonato. Más adelante será el turno de Queens y Panteras, quienes tratarán de imponer condiciones en un choque que podría tener repercusiones importantes en la tabla general.

La actividad continuará con el duelo entre Panteras y Guerreras A Team, mientras que en el grupo A de la primera fuerza se disputarán los compromisos entre Cinalex y Lechuzas, así como Tucanas frente a Real Chiapas, cerrando una jornada que reúne a varias de las escuadras más representativos de la competencia.

Los organizadores destacaron que el torneo mantiene una importante participación de clubes y jugadoras de la región, fortaleciendo el desarrollo del Voleibol femenil en la capital chiapaneca y ofreciendo espacios de competencia para deportistas de distintos niveles.

Con partidos de gran expectativa y la necesidad de sumar unidades rumbo a las fases decisivas del campeonato, la sexta fecha se perfila como una jornada clave para las aspiraciones de los equipos que buscan consolidarse entre los protagonistas de la temporada 2026.