Nueva dirigencia toma las riendas de Atech

La Asociación Chiapaneca de Tenis (Atech) inicia una nueva etapa tras la toma de protesta de su mesa directiva para el periodo 2026-2030, acto que fue avalado por la Federación Mexicana de Tenis (FMT) durante una asamblea general extraordinaria celebrada en Tuxtla Gutiérrez.

La reunión contó con la participación de representantes de la Federación Mexicana de Tenis, autoridades deportivas estatales y dirigentes de clubes afiliados, quienes respaldaron el proceso mediante el cual se conformó el consejo encargado de dirigir los destinos del deporte blanco en la entidad durante los próximos cuatro años.

Objetivos

Alfredo Penagos Morán fue nombrado presidente de la Asociación Chiapaneca de Tenis, encabezando una directiva que tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la estructura organizativa, consolidar los avances logrados en años recientes y generar mayores oportunidades para el desarrollo de jugadores en todas las categorías.

La nueva mesa directiva quedó integrada por Fernando Durán Ruiz como vicepresidente, Bruno Paván Uscanga como tesorero, Lucía Penagos Morán en funciones de secretaria, mientras que Javier Pinto Chacón, Fernando Durán Ruiz y Armando Trujillo Ancheyta ocuparán cargos como vocales.

En la asamblea, subrayaron la importancia de mantener una estrecha relación entre clubes, entrenadores, deportistas y padres de familia para continuar impulsando el crecimiento del Tenis en Chiapas. Asimismo, la nueva dirigencia reiteró su compromiso de trabajar bajo principios de diálogo abierto, transparencia administrativa y colaboración permanente con todos los sectores involucrados en la disciplina.

El evento contó con la presencia de importantes representantes del organismo rector nacional, entre ellos Luis Enrique Flores Hernández, secretario de la Federación Mexicana de Tenis; Norberto Mantiñán Mancoset, primer vicepresidente; y Adolfo Martínez Barragán, vicepresidente de la Sección Sur de la FMT. También asistieron Ramón Estrada Díaz, presidente de la Asociación de Tenis de Guerrero, y Fermín Carrasco González, representante del Instituto del Deporte.