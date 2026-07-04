Nueva jornada de campeonato en la Uniflag

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivirá una electrizante jornada para definir al nuevo campeón del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Mixto, este sábado a partir de las 3 de la tarde, en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Acciones

La primera semifinal enfrentará a Cañoneros y Pollitos FC, en un duelo que promete ser mucho más cerrado de lo que reflejaron sus encuentros en temporada regular, pues en ambas ocasiones los primeros se impusieron con autoridad, pero en esta instancia se verán en un escenario completamente distinto.

Al terminar, a las 4 de la tarde, será el turno de Mustangs y MG Team, los protagonistas de la segunda semifinal. Ambos escuadrones llegan después de protagonizar uno de los cierres más consistentes de la fase regular. En temporada regular, Mustangs ganó uno de los enfrentamientos y en la segunda vuelta los representantes de MG ganaron por la vía administrativa.

Avanzan

En ambos casos, sus actuaciones los colocaron entre los mejores del torneo y ahora medirán fuerzas por un boleto al partido por el campeonato. En este sentido, el vencedor de cada semifinal avanzará inmediatamente a la gran final del TNT Mixto, que se disputará a las 5 de la tarde, cerrando una jornada en la que se conocerá al nuevo monarca de la categoría y se procederá a la premiación final por parte de la directiva de la Liga Uniflag, que encabeza Gilberto Carbonel Gómez.