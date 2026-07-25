Nueva jornada del Campeonato Deportycosas 2026

La actividad del Campeonato Deportycosas 2026 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continuará este sábado con una atractiva jornada de encuentros en la cancha de Caña Hueca, donde los equipos de la rama femenil libre buscarán sumar triunfos importantes dentro del grupo A.

Las acciones arrancarán desde las 8:00 horas, cuando Adlers se mida con Real Chiapas A, en un duelo que abrirá la cartelera y que promete emociones por el nivel mostrado por ambas escuadras en el arranque del certamen.

Una hora más tarde, Freyas enfrentará a Real Chiapas A, conjunto que tendrá una doble jornada y buscará mantenerse como protagonista del grupo. A las 10:00 horas, Adlers volverá a la cancha para medirse con Panteras A, en uno de los compromisos más llamativos del día, ya que ambos cuadros aspiran a colocarse entre los primeros puestos de la clasificación.

La actividad continuará a las 11:00 horas, cuando Medusas debute en la jornada enfrentando a Panteras A, mientras que el cierre de la programación será a las 12:00 horas con el enfrentamiento entre Medusas y Místico VC, partido que pondrá punto final a una intensa mañana de Voleibol.

Con cinco encuentros programados, la jornada permitirá comenzar a definir el rumbo de los equipos en la fase regular, en un campeonato que reúne a algunos de los mejores representativos del Voleibol capitalino y que continúa ofreciendo un alto nivel competitivo en cada fecha.