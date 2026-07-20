Nueva jornada en la III Copa Deportycosas

La III Copa Deportycosas vivió una nueva jornada de emociones, dentro de las instalaciones de Caña Hueca, donde los equipos ofrecieron partidos llenos de intensidad y demostraron el crecimiento del voleibol local.

Con autoridad

Uno de los resultados más contundentes fue el conseguido por ADN Stormins, que superó con autoridad a Fénix Chapultepec por parciales de 25-6 y 25-11, mostrando una ofensiva contundente y una sólida labor defensiva para quedarse con la victoria en dos sets.

Cinálex también salió con el brazo en alto al derrotar 25-20 y 25-8 a su rival, mientras que Club Adlers consiguió un triunfo sin mayores complicaciones al imponerse por marcador de 25-8 y 25-8.

La experiencia se impone

Aztecas hizo valer su experiencia dentro de la cancha y venció a Wananda con parciales de 25-22 y 25-17, en uno de los encuentros más equilibrados de la jornada, donde ambos equipos protagonizaron largos intercambios, aunque los ganadores fueron más efectivos en los momentos decisivos.

Thunderboits también sumó una importante victoria al derrotar a Spartanos por 25-13 y 25-17, resultado que les permite mantenerse en la pelea dentro del certamen.

En otro de los compromisos, Cinálex volvió a la actividad y derrotó a Real Chiapas con parciales de 25-7 y 25-8, dejando en claro su poderío ofensivo y confirmándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

Actuación perfecta

Del lado derecho del programa de juegos, Leonas Transportes firmó una doble actuación perfecta. Primero venció a Panteras “B” por 25-23 y 25-23 en un duelo muy parejo que se definió gracias a la mayor concentración de las felinas en los puntos finales de ambos sets.

Más tarde, Leonas Transportes volvió a la cancha para superar con autoridad a Real Chiapas “B” por 25-7 y 25-8, cerrando una jornada ideal y reafirmando su candidatura para pelear por los primeros lugares de la III Copa Deportycosas.

La actividad continúa desarrollándose con un gran ambiente familiar y deportivo, reuniendo a equipos de distintas categorías que buscan avanzar en uno de los torneos más importantes del calendario organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol OMA, consolidando además el crecimiento de esta disciplina en la capital chiapaneca.