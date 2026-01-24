Nueva jornada mantiene ritmo competitivo

La fecha 10 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) se disputará este sábado, teniendo como sede la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado, escenario que volverá a recibir la actividad del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres.

Desde las 8:00 horas, la jornada abrirá con encuentros de la rama femenil. Los equipos continúan en la pelea por sumar puntos clave que les permitan mantenerse en zona de clasificación y escalar posiciones dentro de sus respectivos grupos. El primer choque correrá a cargo de Gacelas y Catleyas, un partido que marcará el arranque de una cartelera cargada de intensidad.

Más tarde, Aztecas se medirá con Secretaría de Educación en un compromiso que exigirá orden táctico y consistencia en la recepción. La escuadra de Queens tendrá doble actividad en esta fecha, enfrentando primero a Catleyas y posteriormente a Aztecas, en una exigente prueba física y estratégica.

El cierre de la rama femenil vendrá con el encuentro entre Místico VC y Diosas, correspondiente al grupo B y en el que ambos conjuntos buscarán imponer su ritmo de juego y fortalecer su posición en la tabla general.

Las acciones concluirá con un atractivo enfrentamiento de la rama varonil, cuando Místico VC A y Místico VC B se vean las caras en un duelo interno que suele elevar la intensidad del espectáculo, al tratarse de equipos con amplia lectura del juego y alto nivel competitivo.

La Liga OMA continúa fortaleciendo el Voleibol municipal, ofreciendo espacios de desarrollo, competencia y formación deportiva en cada una de sus jornadas.