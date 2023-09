Nueva rival por el título en SNF05

Habrá una nueva contendiente por el título de la división Strawweight, debido a que “La Chiwas” Vidal sufrió una lesión. Cortesía

De manera oficial, la Liga Profesional de Artes Marciales Mixtas de Chiapas dio a conocer que el combate coestelar de la noche sufrió una actualización debido a una lesión de Yaneth “La Chiwas” Vidal, por lo que la pelea femenil por el título de la división Strawweight será entre la bajacaliforniana Damara “Cherry Bomb” Vargas y Karla “La Duraznito” Torres, originaria de León, Guanajuato.

Vargas entrará al quite para hacer valer lo aprendido en la academia Entram y con un triunfo mejorar su actual marca profesional de 3-2 frente a la talentosa “Duraznito” Torres, con récord de 2-1, lo que desde ya proyecta un combate aguerrido y de pronóstico reservado.

Asimismo, el comité organizador informó que para el primer combate de la Main Card, el chiapaneco Andrés “Turco” Farrera (7-1) de la academia Samurai FC, probará el poder de sus puños con un nuevo rival, ya que “Joker” Sáenz, su rival original, fue bajado de la cartelera, y ahora se enfrenará con el tapatío Jonathan “Karate Kid” Saavedra (4-1) de Delta MA, en la división Featherweight.

En lo que respecta a la pelea estelar, esta se mantiene de la misma manera entre el chiapaneco Luis “El Dragón” Cerón (10-6) del Alpha Lions Team, quien realizará la primera defensa de su título Bantamweight (135 libras), frente al experimentado peleador de Quintana Roo, Ángel “Pasha” Rodríguez (13-12) del TFT-ECR, en una batalla que seguramente estará llena de explosión en los golpes y patadas de ambos peleadores.

Cabe destacar que la cartelera preliminar contempla cuatro atractivas peleas más: Víctor “Ragnar” Cisneros (México) vs Juan “Pony” Campos (Venezuela) en Bantamweight; “Demoledor” Corzo vs Jorge Tax en Welterweight; Mildred Flores vs “Guerrera” Hernández en Catchweight y “Shino” Gómez vs “Crazy Dog” Barajas en Flyweight.

En la amateur Card habrá un frente a frente Chiapas-Oaxaca con los combates: Eduardo Mejía vs Carlos Cuevas (Featherweight); Freddy Alejandro Ruiz vs Josué Ortiz (Flyweight) y Ashley Rincón vs Rivaldo Reyes (Bantamweight).

Las localidades ya están a la venta mediante el portal oficial de Boleto (www.deboleto.mx), así como en el Hotel Holiday Inn (Boulevard Belisario Domínguez, Km 1081) de Tuxtla Gutiérrez. Precios de Preventa: general: 500 pesos; preferencial: 700 pesos; supreme: mil pesos; ring side: mil 400 y vip: 2 mil pesos.