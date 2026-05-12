Nuevas fechas para captar talento chiapaneco

La directiva del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) anunció un cambio de fechas para sus próximas visorías, las cuales se realizarán los días 14 y 15 de mayo en el Estadio Flor de Sospó, en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 15:00 horas.

La convocatoria está dirigida a futbolistas nacidos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades y buscar un lugar dentro de la institución.

A través de un comunicado oficial, el club informó que las visorías forman parte de su proceso de detección y formación de nuevos talentos en Chiapas, por lo que lanzaron el llamado a jóvenes futbolistas de la entidad y estados cercanos a participar en esta oportunidad de sumarse a sus filas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo del Futbol en la capital y brindar espacios para que más jugadores puedan acercarse al alto rendimiento.

Requisitos a cubrir

Para participar, los interesados deberán descargar la ficha de registro y, en el caso de los menores de edad, también la carta responsiva a través del enlace compartido por el club en su plataforma oficial en Facebook. Posteriormente, deberán imprimir y llenar los documentos correspondientes para entregarlos el día de la visoría en las instalaciones del estadio.

Finalmente, es oportuno recordar que en la reciente Temporada 2025-2026, Chifut hizo historia al lograr su primera clasificación en la historia a la fase de liguilla, colocándose entre los mejores clubes del Grupo 2.