Nuevas marcas en el 32° Torneo de Fondo

Emoción, entrega y grandes esfuerzos se vivieron en el 32° Torneo de Natación de Fondo Adolfo Solís Muñiz Reto R-A del club deportivo El Delfín. La vibrante jornada contó con la participación de 87 sirenas y tritones, teniendo como sede la alberca del Centro de Entrenamiento.

La demandante sesión inició con la prueba de los mil 500 metros libres, en la que Diego Ángel Montoya Arias (15 y mayores), del equipo Rosarito Nadadores de Baja California, impuso la mejor marca con 16 minutos, 39 segundos y 13 centésimas, rompiendo además el récord vigente desde 2017, que pertenecía a Ricardo Hernández Velasco.

Dentro de la misma prueba, pero en la categoría 13-14 años, Evann Andrés Pérez López, representante del club, también implantó un nuevo récord al completar los mil 500 metros en 17 minutos, 25 segundos y 5 centésimas, superando la marca establecida en 2017 por Jorge Trujillo Ovilla.

En la rama femenil, Alexia Michelle Nandayapa Vidal (13-14 años) registró el mejor tiempo con 19 minutos, 24 segundos y 99 centésimas. En los 200 metros libres, Fernanda Tovilla Cruz, del equipo Axolotes, estableció un nuevo récord en la categoría de 8 años y menores, con tiempo de 2 minutos, 58 segundos y 69 centésimas, desplazando una marca vigente desde 2015.

El programa incluyó las pruebas de 400 y 800 metros libres, con emocionantes carreras en las que compitieron nadadores de categorías infantiles, juveniles y adultos. Al finalizar las acciones se llevó a cabo la entrega de medallas conmemorativas a todos los participantes, para cerrar con broche de oro una intensa y emotiva jornada de resistencia aeróbica.

Emotivo acto inaugural

La actividad dio inicio con un protocolo que contó con la presencia del nadador que da nombre al evento, Adolfo de Jesús Solís Muñiz, el único chiapaneco que ha conquistado el Maratón Internacional de Natación del Cañón del Sumidero (1990), además de sumar diversos logros para México en aguas abiertas.

Acompañado por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez y la presidenta del club, Mónica Anzueto Moguel, presenció el desfile de participantes y dirigió un emotivo mensaje a los padres de familia, exhortándolos a continuar apoyando a sus hijos en la práctica de la Natación como una disciplina formativa para toda la vida.

En este mismo marco, la directiva del club hizo entrega de las medallas correspondientes a la Competencia Virtual de Aguas Abiertas del mes de diciembre. Las preseas fueron enviadas por la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México para tres integrantes de El Delfín que se colocaron en el Top 3 del ranking nacional: Ian Montiel Huerta (11 años), medalla de bronce en 2 kilómetros; Ana Bertha Ruiz Toledo (50-59 años), plata en 3 kilómetros, y Adolfo Solís Muñiz (50-59 años), oro en la misma distancia.