XForce FC escribió su nombre en lo más alto del Torneo Corporativo de la Liga Palapa Fut 7, luego de imponerse con autoridad por marcador de 6-0 ante Alvamex en la gran final de una competencia que reunió a equipos de gran nivel y que llegó a su desenlace con un enfrentamiento digno de la disputa por el campeonato.

El partido, celebrado en la cancha de Futbol Total EBC3, presentó a dos escuadras que llegaron a la instancia definitiva con el objetivo de levantar el trofeo. Sin embargo, desde los primeros minutos, XForce FC mostró una mayor contundencia frente al arco rival, característica que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Noche redonda

La ofensiva del conjunto campeón encontró en Diego Hernández a uno de sus principales protagonistas. El delantero influyó en el marcador en tres ocasiones, para encaminar a su escuadra hacia la victoria. Su participación fue determinante para abrir una diferencia que Alvamex no logró reducir durante el desarrollo del compromiso.

A la fiesta goleadora se sumó Luis Mendoza, quien también tuvo una actuación sobresaliente al aportar tres tantos y completar el segundo “hat-trick” de la noche. Con ello, XForce FC consiguió una media docena de anotaciones, producto de una ofensiva que supo aprovechar sus oportunidades y mantener la presión sobre el conjunto rival.

La actuación de los campeones no se limitó al ataque. El equipo también mostró orden y solidez en la parte defensiva, al mantener su portería en cero durante todo el encuentro. Alvamex buscó alternativas para acercarse en el marcador, pero se encontró con un oponente que supo cerrar los espacios y controlar las acciones hasta el silbatazo final.

Triunfo

De esta manera, XForce FC selló una victoria que le permitió levantar el trofeo de la categoría corporativa, luego de una exhibición contundente en el partido más importante de la competencia. El 6-0 reflejó la efectividad del equipo en una noche en la que sus atacantes aprovecharon cada oportunidad para marcar diferencia.

Por su parte, Alvamex tuvo que conformarse con el subcampeonato, luego de una campaña que le permitió alcanzar la final y competir por la máxima distinción del torneo. Pese al resultado adverso, el conjunto mostró compromiso y entrega durante el encuentro, por lo que recibió el reconocimiento correspondiente.

La ceremonia de premiación representó el cierre de una jornada especial para ambos planteles, con XForce FC celebrando la conquista del campeonato y Alvamex recibiendo el trofeo que lo acredita como segundo lugar de la categoría.