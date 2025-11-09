Nuevo derbi capitalino en el ‘Flor del Sospó’

Un nuevo derbi capitalino se presenta dentro de la Jornada 11 de la Liga TDP, entre el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y Pavones ADMC. Este encuentro del Grupo 2 se disputará a las 15:30 horas en el Estadio Flor del Sospó.

Ambas escuadras llegan al partido con ánimos de revancha, luego de sufrir derrotas en la reciente Fecha 9, jugando como local. En el caso de Chifut, cayó ante Tapachula FC por 5 goles a 3 en el ‘Sospó’, mientras que Pavones perdió 0-1 en contra de Alebrijes de Oaxaca, en la cancha del Tec de Monterrey.

No obstante, Chifut ha hecho mejor campaña al momento, con saldo de 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas para una cosecha de 17 puntos, que de momento los sitúa en 7º lugar de la clasificación general.

En contraste, Pavones está más cerca de la parte baja del escalafón, con 3 victorias, un empate y 7 derrotas, por lo que también le urge ganar.

Choque de chiapanecos

También para este domingo se dará otro choque entre clubes chiapanecos, cuando Huracanes de Arriaga reciba a Pijijiapan FC, a la 1:00 de la tarde.

Ambos llegan también con la ‘espinita clavada’, toda vez que Huracanes perdió a media semana en su visita a Dragones de Oaxaca (3-1), mientras que los ‘Pijijis’ cayeron en su terruño frente a Lechuzas UPGCH (0-2).

Huracanes, que cuenta con 4 triunfos, un empate y 5 derrotas, acumula 14 unidades y requiere de la victoria para mantener distancia respecto a Pijijiapan FC, que está en su persecución al contar con 11 unidades, producto de 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas.