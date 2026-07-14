Nuevo monarca en la categoría infantil menor

Cefor Campestre levantó el trofeo de campeón de la categoría infantil menor de la Liga Palapa Fut 7 al vencer a Deportivo Chiapas en la gran final disputada en la cancha Seven: Futbol de Altura, escenario que reunió a familiares y aficionados para presenciar el cierre de una exitosa temporada del Futbol formativo.

El encuentro tuvo como protagonista el entusiasmo de los pequeños futbolistas, quienes ofrecieron un partido lleno de entrega, disciplina y compañerismo. Cefor Campestre aprovechó de mejor manera sus oportunidades frente al arco rival para asegurar la victoria y quedarse con el campeonato, mientras que Deportivo Chiapas cerró una destacada campaña al recibir el trofeo de subcampeón.

Más allá del resultado, la liga reafirmó su compromiso con la formación integral de los jugadores, promoviendo valores como el respeto, la sana convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo deportivo desde las categorías infantiles.

Al finalizar el compromiso se efectuó la premiación, encabezada por el presidente de la Liga Palapa Fut 7, Geovani Abadía Hau, quien entregó reconocimientos a los equipos y jugadores más destacados del torneo.

En los premios individuales, Matías Gael Jiménez Tondopó, de Cefor Campestre, fue distinguido como el mejor portero del campeonato, mientras que Marco Antonio Gutiérrez, conocido como “Cuichita”, obtuvo el título de campeón goleador al finalizar como el máximo anotador del certamen.

Con estos galardones y el Campeonato de Liga, Cefor Campestre cerró una temporada sobresaliente, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del Futbol infantil en Chiapas.