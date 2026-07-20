Nuevos campeones en el Mundialito 2026

Tuxtla Gutiérrez vivió el cierre del Mundialito Interprepas 2026 de Futbol 5, torneo impulsado por el Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) y el Instituto de la Juventud (Injuve), en coordinación con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, donde quedaron definidos los campeones de ambas ramas tras varias semanas de competencia.

En la rama varonil, el Tecnológico de Monterrey firmó una destacada participación para quedarse con el campeonato, demostrando regularidad, calidad futbolística y un gran desempeño colectivo a lo largo del certamen.

El subcampeonato fue para la Preparatoria No. 6, que también protagonizó un torneo de alto nivel y llegó hasta la gran final.

El tercer puesto correspondió al Cobach 13, mientras que el Colegio Gilberto Velázquez finalizó en la cuarta posición, completando el cuadro de honor de una competencia que reunió a algunas de las principales instituciones de educación media superior de la capital chiapaneca.

Femenil

Por su parte, en la rama femenil, la Preparatoria Tres levantó el trofeo de campeonas luego de una sobresaliente actuación durante el campeonato, consolidándose como el mejor equipo del torneo gracias a su disciplina, entrega y contundencia dentro de la cancha.

La Preparatoria Dos obtuvo el segundo lugar, en tanto que el Cobach 33 finalizó en la tercera posición y el Cecyte 34 concluyó en el cuarto sitio, demostrando el crecimiento y el buen nivel competitivo del futbol femenil entre las preparatorias participantes.

El Mundialito Interprepas 2026 tuvo como objetivo fomentar la sana convivencia, el trabajo en equipo y la práctica deportiva entre los estudiantes, promoviendo además valores como el respeto, la disciplina y el compañerismo a través del Futbol 5.

Durante el desarrollo del torneo se vivieron encuentros de gran intensidad, con el respaldo de autoridades municipales, docentes, estudiantes y familiares que acudieron a apoyar a sus respectivas instituciones, generando un ambiente de fiesta deportiva.

Con la premiación de los mejores equipos concluyó una exitosa edición del Mundialito Interprepas 2026, certamen que continúa consolidándose como una de las competencias estudiantiles más importantes de Tuxtla Gutiérrez y que fortalece el impulso al deporte entre la comunidad juvenil.