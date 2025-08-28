Nuevos líderes en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez vivió una vibrante jornada 15, en la que Liliana Carnicería y Morro se afianzan en la cima de la tabla, demostrando que son los equipos más regulares del torneo y los principales contendientes al campeonato.

Punteros

Liliana Carnicería lidera la clasificación con 13 juegos disputados y un récord de 9 victorias y 4 derrotas. Su ofensiva es la más productiva, con 137 carreras a favor, mientras que su defensiva ha permitido apenas 70, lo que le otorga un diferencial de +67, el mejor del certamen. Su consistencia tanto al bate como en el montículo la convierte en el rival a vencer en lo que resta de la temporada.

Muy cerca se encuentra Morro, también con 9 triunfos y 4 tropiezos en 13 partidos. Con 107 carreras anotadas y solo 69 recibidas, mantiene un diferencial positivo de +38, para consolidarse como la segunda mejor escuadra y una amenaza latente para cualquiera.

Pejelagartos ocupa la tercera posición al haber ganado 8 de 12 enfrentamientos, aunque su diferencial de carreras (-3) refleja que necesita mejorar en el cierre de juegos ajustados. Calaveras y Caly, con 7 victorias en 11 compromisos, siguen en la pelea, mostrando regularidad en sus actuaciones.

En la lucha

Cuadros como Cardenales y Reales intentan recuperar terreno. Cardenales, con marca de 6-6, ha tenido un rendimiento irregular pese a sus 130 carreras a favor, mientras que Reales, con 6 triunfos en 13 partidos, deberá mejorar su efectividad si quiere entrar en la contienda final.

En la parte baja de la tabla, Apaches, Petroleros, Sony y Athleticos enfrentan un cierre complicado. Apaches y Petroleros aún tienen opciones matemáticas, pero necesitan sumar victorias de forma urgente; en tanto que Sony y Athleticos, con solo 3 y 2 ganados respectivamente, están prácticamente fuera de toda posibilidad de avanzar.

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez entra en su recta final y cada jornada cobra mayor importancia. Con equipos en plena lucha por asegurar su lugar en la postemporada, los próximos encuentros prometen emociones al límite y duelos decisivos para definir a los clasificados.