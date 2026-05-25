Nutrias brilla en 9º Aniversario de Gogo Sport

Una sobresaliente actuación firmó el equipo Nutrias del Isstech durante su participación en el 9.º Aniversario de Lagartos Gogo Sport, evento de Natación celebrado durante dos intensas jornadas en las instalaciones del Club Orcas de Tuxtla Gutiérrez, donde se dieron cita destacados clubes de diferentes municipios de Chiapas para competir en un ambiente de sana convivencia y alto nivel deportivo.

El conjunto dirigido por el entrenador Ronay Santana fue uno de los grandes protagonistas del certamen al conquistar más de 30 medallas, resultado que lo colocó entre las delegaciones más exitosas de la competencia y confirmó el crecimiento que ha mostrado la institución dentro de la Natación estatal.

Pruebas

Durante el torneo se disputaron pruebas en los cuatro estilos oficiales de la disciplina: crol, mariposa, pecho y dorso, tanto en modalidades individuales como en relevos. Las actividades reunieron a nadadores de diferentes categorías, desde los más pequeños que comienzan su proceso de formación hasta atletas con mayor experiencia competitiva, quienes ofrecieron emocionantes actuaciones dentro de la alberca.

La representación de Nutrias del Isstech destacó por su regularidad a lo largo de las dos jornadas, acumulando podios en distintas pruebas gracias al esfuerzo colectivo de sus integrantes. El desempeño del equipo fue reconocido por entrenadores, padres de familia y asistentes, quienes resaltaron la disciplina, el compromiso y la entrega mostrada por cada uno de los competidores durante la celebración del aniversario.

Atleta destacada

Entre las actuaciones más sobresalientes figuró la de Adela Monserrat Sol Méndez, quien tuvo una destacada participación aportando importantes resultados para la escuadra y la delegación. La nadadora mostró seguridad y determinación en sus competencias, contribuyendo de manera importante a la cosecha de preseas obtenida por el club.

Sin embargo, el éxito de Nutrias del Isstech fue producto del trabajo conjunto de una amplia delegación que representó con orgullo a la institución. Entre los participantes estuvieron Diego Aguilar Chiu, Iker Santiago Aramburo Díaz, Antonella Blasi Guízar, Tadeo Daniel Caballero Hernández, Perla Shelem Castillo Chávez, Dylan Champo Olvera, Regina Esteban Altamirano, Mariana Hernández Guillén, Edgar Isaac García Gómez, Isabella Hernández Jiménez, Jade Hernández Jonapá, Fabricio Jasso Juárez, Vivian Monserrat Llaven Mina, Malintzi López de la Torre, Leonides López Guzmán y Emiliano López Molina, quienes aportaron valiosos resultados para el equipo.

Asimismo, destacaron las actuaciones de Ana Victoria Manzano Segura, Ángel Fernando Matehuala, Ximena Saori Morales Hernández, Victoria María Pérez González, Paula Ponce Hernández, Adrián Nicolás Ramírez Coutiño, Rafael Ramírez Nieto, Alisson Naomi Rincón Zárate, Gabriel Alejandro Robledo Reyes, Alex Eduardo Román Peña, Maia Valentina Ruiz Armendáriz, Danna Gabriela Ruiz Armendáriz, Camila Geraldine Ruiz Coello, Yareli Abigail Ruiz Molina, Itzel Alejandra Vázquez Rincón, Arturo Velasco D’Aquino, Naomi Haruna Velázquez Farrera, Andrea Joselyn Zavala Hernández y Sayuri Monserrat Zavala Hernández, quienes contribuyeron para que el club figurara entre los más exitosos de la competencia.

Balance positivo

Al finalizar el evento, el entrenador Ronay Santana expresó su satisfacción por el desempeño de sus alumnos y por los resultados obtenidos durante las dos jornadas de actividades.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Más allá de las medallas, nos llena de orgullo ver cómo nuestros nadadores siguen creciendo en cada competencia. Fueron dos días de mucho aprendizaje, esfuerzo y compañerismo. Cada atleta dio lo mejor de sí dentro de la alberca y eso es algo que valoramos enormemente. Estos logros son fruto del trabajo constante, del apoyo de los padres de familia y del compromiso que todos tienen con este proyecto deportivo”, comentó.

El 9º Aniversario de Lagartos Gogo Sport volvió a consolidarse como una de las competencias más importantes del calendario acuático en Chiapas, permitiendo que atletas de distintas edades pusieran a prueba sus habilidades en pruebas de velocidad, resistencia y relevos, además de fortalecer la convivencia entre clubes de diferentes municipios del estado.

Para Nutrias del Isstech, el balance fue ampliamente positivo. Además de superar las 30 medallas, el equipo reafirmó su lugar entre los mejores participantes del torneo, cerrando una actuación que refleja el crecimiento de la Natación chiapaneca y el excelente trabajo formativo que se desarrolla dentro de la institución.