Nutrida representación de Chiapas en Puebla

Con una representación conformada por 22 atletas y dos jueces de amplio prestigio, Chiapas estará presente en el 47º Campeonato Nacional Mr. México Juvenil y Veteranos, a celebrarse del 15 al 17 de mayo en el Centro Expositor de Puebla.

Esto fue dado a conocer por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas (Affechac), aclarando que son siete los seleccionados oficiales, surgidos del 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos, celebrado semanas atrás, a quienes se apoya con sus gastos. La lista se amplió con otros 15 exponentes que únicamente contarán con el aval para poder inscribirse al campeonato nacional.

Selección

El equipo está integrado por los atletas Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo, Fernanda Monserrat Gómez Martínez, Iliana Gamboa López, Saúl Ernesto Morales Navarro, Diego Esteban Pérez Montes de Oca, Héctor Antonio Hernández Morales y Luis Alfonso Courtois Santiago.

Mientras que los representantes que acuden contando con el aval son Azul Desiré Zúñiga Morales, Alondra Belén López Morales, Fryda Silva Ramos, Danna Paola Valdez Pérez, Diana Laura Escobar Monzón, Adriana Micelli Calvo Acuña, Estefhanie Méndez Navarro, Leonardo Gabriel Velasco Sánchez, Luis Fernando Simón López, Jhonatan de Jesús Lázaro Toalá, Carlos Alejandro Velasco Nucamendi, Pierre Carlos Hugo Guillén Moreno, Virgilio Torres Avendaño, Luis Hernán Pérez Vázquez y Alan Gabriel Cruz Torres.

Cuerpo de jueces

Finalmente, dieron a conocer que también se tendrá representación con gente de pantalón largo, pues Jorge Jiménez Argüello estará interviniendo como juez nacional, internacional y de la IFBB Pro, así como Jorge Alejandro Jiménez Romero, en su calidad de juez nacional FMFF.