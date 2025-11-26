Oaxaqueño Diego Ramírez se corona campeón

El trebejista oaxaqueño Diego Ramírez Ramos se proclamó campeón absoluto del 38º Torneo de Ajedrez en Memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthela Cruz Pineda, Viuda de Zamora, efectuado en el Hotel Cabildos del municipio de Tapachula.

El certamen —válido para “rating” nacional— fue de carácter internacional, destacando la presencia de jugadores de países como Cuba, Venezuela, Honduras y Guatemala, además de estados de la República Mexicana como Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, así como de diferentes municipios de la geografía chiapaneca.

En la categoría libre se contó con la participación de 78 jugadores, que disputaron seis diferentes rondas para llegar a la puntuación final que arrojó a los mejores.

Ramírez Ramos era el sexto mejor sembrado dentro de la categoría estelar (de acuerdo con su Elo oficial), y logró sumar 6 puntos para quedarse con el título de campeón; mientras que la maestra nacional femenina, Karina Guillén Moreno, del club Las Dos Torres, resultó subcampeona con 5.5 unidades.

La tercera posición fue para el ajedrecista venezolano Armando José Rincón Rodríguez, quien acumuló 5 puntos, y completando el Top 5 aparecieron Jorge Salinas Robles, del club Carlos Torre de Suchiapa, y el cubano Yoheny Carrillo González, ambos con cinco unidades.

De acuerdo con la convocatoria oficial, estos contendientes se repartieron una atractiva bolsa de premiación en efectivo. El premio mayor fue para el campeón, que se embolsó 2 mil pesos.

Allan Escobar, campeón juvenil

En la categoría coestelar, correspondiente a la juvenil, Allan Luis Escobar se llevó el título para las vitrinas del club Las Dos Torres, al sumar 5.5 unidades.

En segundo lugar se ubicó Cristopher Martínez Suárez, también con 5.5, en tanto que Alessandro Coronado Bacilio fue tercero, Erick Guillén Laguna quedó en cuarto, y Liam Cruz Sánchez, en quinto, todos ellos con cinco puntos.

Finalmente, en el sector infantil, el monarca fue para Brayan Coronado Castañón, con 5.5 unidades. De la posición 2 a la 5 se colocaron Valentín Martínez Natarén, Néstor González Salas, Stefany Castillo Gómez y Gael Bruno de León, con cinco puntos cada uno.

En ambas divisiones la premiación fue de diploma y juego de Ajedrez con tablero.

Invitado de gala

En el marco del torneo avalado por la Federación Nacional de Ajedrez de México, resaltó la visita del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien convivió unos minutos con los participantes, además de felicitar al comité organizador.