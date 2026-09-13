Obligados a reaccionar en la jornada 8

Santos Laguna y Juárez se medirán este domingo en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que luce de vital importancia para ambas escuadras, pues las dos atraviesan un complicado torneo.

Los laguneros llegan a este compromiso después de sufrir una derrota por 0-1 frente a la Máquina del Cruz Azul. El conjunto de Torreón intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que le permitan comenzar a recuperar terreno.

Del otro lado, Juárez tampoco vive su mejor momento. Los fronterizos vienen de caer por 0-2 ante los Tuzos del Pachuca, un resultado que los mantiene sin unidades después de las primeras jornadas del campeonato. Ante Santos, tendrán una nueva posibilidad de conseguir sus primeros puntos.

En lo que respecta a la clasificación general, Santos Laguna ocupa actualmente la decimoséptima posición con apenas 1 punto, mientras que Juárez se encuentra en el último lugar, el decimoctavo, con 0 unidades.

Con ambos equipos urgidos de resultados, el duelo representa una oportunidad importante para cambiar el rumbo de sus respectivos torneos.