Obtienen preseas nacionales en Mérida

Los representantes del club deportivo El Delfín de Chiapas tuvieron un destacado inicio en el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, al conquistar medallas de oro, plata y bronce en la alberca olímpica del Complejo Deportivo Kukulcán, en Mérida, Yucatán.

Ariadna Sarmiento Monzón clasificó a la súper final de los 50 metros libres y obtuvo el bronce con tiempo de 28.13 segundos. La nadadora chiapaneca protagonizó un cierre cerrado al igualar en la tercera posición con Andrea Troncoso Chávez y María José García García. Regina Torres Pomar ganó la prueba con 28.00 segundos, seguida de Aranza López Chávez, quien registró 28.01.

Ese mismo resultado permitió a la alumna de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez adjudicarse la presea de oro en la categoría 17-18 años, compartiendo el primer lugar con Andrea Troncoso Chávez. Romina Balderas Soto completó el podio en la tercera posición.

Plata en varonil

Evann Andrés Pérez López consiguió la medalla de plata en los 1,500 metros libres de la categoría 13-14 años, con tiempo de 17 minutos, 38 segundos y 8 centésimas. David del Carmen Jiménez obtuvo el primer sitio con 17:27.26, en tanto Lionel Eleazar Castillos fue tercero con 17:41.29.

Otros atletas que estuvieron presentes en las finales del primer día dieron grandes actuaciones, como en el caso de Valentina Escobar Cuesta (15-16 años), quien se colocó en el cuarto lugar del 200 pecho, además de ocupar el octavo del 50 libres.

Por su parte, Ana Cáceres Nangusé (13-14 años) logró colocarse en quinto sitio del 200 pecho; Quiana Tovilla Santiago (15-16 años) fue sexta en la misma prueba, mientras que Ian de la Rosa Cruz (15-16 años) se ubicó en noveno de los 50 libres.

Las acciones del campeonato continuarán hasta el domingo 19 de julio, por lo que no se descarta que lleguen más medallas.