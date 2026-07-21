Ocelotas se queda con histórico subcampeonato

Las Ocelotas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) escribieron una página memorable en el deporte chiapaneco al conquistar el subcampeonato del Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac) Femenil 2026, luego de caer por marcador de 70-62 frente a Coloradas de San Luis, en la gran final disputada en el auditorio municipal Fausto Gutiérrez de Tijuana, Baja California.

En su primera participación en un torneo profesional, el conjunto universitario sorprendió a propios y extraños con una extraordinaria campaña que lo llevó hasta el partido por el campeonato, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.

Las mejores

Las dirigidas por Reynold Grajales llegaron a la última fase como quintas sembradas entre los ocho mejores equipos del circuito, pero en el camino eliminaron a dos de las escuadras consideradas favoritas al título. Primero dejaron fuera a las anfitrionas Hormigas de Tijuana, que habían clasificado en el segundo puesto general, y posteriormente derrotaron a Marinas de Mazatlán, tercer lugar de la clasificación, para instalarse en la gran final.

El compromiso por el campeonato comenzó cuesta arriba para las chiapanecas, que además sufrieron la baja de su movedora Abdi Xicotencatl, quien abandonó el encuentro debido a una lesión. Coloradas aprovechó el momento para tomar ventaja de 7-0 en los primeros minutos.

Con el paso del primer periodo, Ocelotas logró asentarse sobre la duela gracias a una mejor circulación del balón y cerró el cuarto con desventaja de 18-11, manteniéndose en la pelea pese al complicado inicio.

Durante el segundo episodio apareció la figura de Shekinah Rachel, quien encabezó la ofensiva universitaria, apoyada por el trabajo de Hiromi Zunún en la conducción del equipo. Sin embargo, la efectividad ofensiva de Coloradas, especialmente desde la línea de tres puntos, permitió que el conjunto potosino ampliara la diferencia para irse al descanso con ventaja de 39-29.

En el tercer cuarto, las campeonas mantuvieron el control del partido gracias a una sólida defensa y una ofensiva constante. Las universitarias únicamente pudieron sumar 12 unidades en ese lapso, por lo que el marcador se colocó 61-41 al finalizar el periodo.

Lejos de bajar los brazos, Ocelotas protagonizó una espectacular reacción en el último cuarto. Con una racha de 17-2, impulsada por Shekinah, Rommy, Macías y Hiromi, el representativo chiapaneco redujo la diferencia hasta cinco puntos cuando restaban poco más de tres minutos por disputarse.

El cierre prometía un desenlace dramático; sin embargo, Coloradas recuperó la calma en los momentos decisivos, volvió a encontrar el aro y logró ampliar nuevamente la ventaja para sellar el triunfo por 70-62 y quedarse con el campeonato. La jugadora Grant fue reconocida como la jugadora más valiosa (MVP) de la final.

Con esta actuación, Ocelotas de la Unach cierra una temporada inolvidable, dejando una base sólida para seguir creciendo y consolidándose como uno de los equipos protagonistas del Cibapac Femenil en los próximos años.