Ocelotas Unach inicia con triunfo histórico

El Baloncesto femenil chiapaneco vivió una jornada significativa con el arranque oficial de la participación de Ocelotas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la Liga Nacional Femenil Cibapac 2026, certamen que reúne a diversos equipos del país y que representa una importante plataforma para el desarrollo de las jugadoras.

El partido inaugural se celebró en el Centro de Convivencias Jaime Sabines del Cobach 13, recinto que registró una destacada asistencia de aficionados, familiares y comunidad universitaria, quienes acudieron para respaldar a las representantes de la máxima casa de estudios del estado en este compromiso histórico.

Antes del encuentro se llevó a cabo una ceremonia protocolaria en la que participaron autoridades universitarias encabezadas por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, acompañado por integrantes de la administración universitaria y representantes del área deportiva.

La apertura estuvo acompañada por diversas presentaciones culturales que brindaron colorido al evento, generando un ambiente festivo para el comienzo de una nueva etapa del baloncesto femenil en la entidad. Las demostraciones artísticas fueron bien recibidas por el público, que respondió con entusiasmo a cada una de las actividades programadas.

Acciones

Ocelotas Unach mostró determinación desde los primeros minutos ante Cazadoras de Tapachula. El conjunto universitario logró imponer condiciones gracias a una defensa ordenada y un juego colectivo que poco a poco fue inclinando la balanza a su favor.

Al finalizar los cuatro periodos, Ocelotas Unach selló una victoria por marcador de 53 puntos a 39, resultado que les permite comenzar con el pie derecho su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional Femenil Cibapac.