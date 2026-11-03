Ocelotes abre los playoffs en casa

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tiene la mirada puesta en la postemporada de la Cibapac, luego de completar una destacada fase regular con récord de 15 triunfos y cinco derrotas, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los “playoffs”.

El equipo chiapaneco comenzará su camino en la siguiente ronda frente a un rival que todavía está por definirse, pero ya conoce las fechas de sus primeros compromisos, ambos programados para disputarse ante su afición en la Arena Universitaria Unach.

El primer duelo de la serie se celebrará el jueves 5 de noviembre, a las 20:00 horas, mientras que el segundo partido tendrá lugar el viernes 6, en el mismo horario. En caso de ser necesario un tercer enfrentamiento para definir la eliminatoria, este se celebrará el domingo 8 en calidad de visitante.

La organización universitaria informó que los encuentros podrán seguirse en vivo y de manera exclusiva a través de su canal oficial de Youtube, para que los aficionados que no puedan acudir al inmueble también acompañen al representativo chiapaneco.

Con la clasificación asegurada y una temporada regular de 15-5 como respaldo, Ocelotes buscará aprovechar la localía y dar el primer paso en una eliminatoria que marcará el inicio de su objetivo por conquistar el campeonato.

La invitación está abierta para que la afición universitaria y el público tuxtleco respalden al equipo en esta nueva etapa de la competencia.