Ocelotes barre a Chapulines en Oaxaca

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tuvo un arranque contundente en la segunda mitad de la temporada 2026-2027 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), luego de imponerse en los dos encuentros de su serie frente a Chapulines de Oaxaca, disputada el pasado fin de semana en el Polideportivo de Huajuapan, Oaxaca.

El conjunto chiapaneco, dirigido por el coach Jesús Aragón, aprovechó su visita para sumar dos victorias importantes y colocar su marca en 2-0 durante esta nueva fase del campeonato. El resultado da continuidad al buen trabajo realizado en la primera vuelta, que cerraron con récord de ocho triunfos y dos derrotas.

Líderes

Con estos resultados, los universitarios conservan el liderato de la Región 4 y confirman su intención de mantenerse entre los equipos protagonistas de la competencia, respaldados por una ofensiva efectiva y una actuación colectiva que les permitió resolver ambos compromisos fuera de casa.

En el primer partido, celebrado el viernes, Ocelotes tomó el control desde el periodo inicial, construyendo una ventaja de doble dígito que le permitió manejar el ritmo del encuentro. Los visitantes mantuvieron la intensidad durante el desarrollo del juego y terminaron por ampliar la diferencia en el último cuarto para asegurar el primer triunfo de la serie.

Gatkuah encabezó la ofensiva universitaria con una destacada actuación de 30 puntos. Farrera contribuyó con 19 unidades, mientras que Nucamendi y Farmer sumaron 11 cada uno; este último también colaboró con seis rebotes. Serra y Balbuena aportaron al funcionamiento del equipo para completar una actuación que marcó el rumbo de la eliminatoria.

Segundo duelo

Para el segundo compromiso, Chapulines mostró mayor resistencia y logró complicar a los visitantes durante la primera mitad, al grado de marcharse al descanso con ventaja en el marcador. Sin embargo, la reacción de Ocelotes llegó después del entretiempo, cuando elevó su intensidad defensiva y encontró mejores oportunidades para atacar el aro.

El tercer cuarto resultó determinante para las aspiraciones de los chiapanecos, quienes limitaron a los oaxaqueños a solamente seis puntos en ese periodo. La diferencia construida a partir de su trabajo defensivo permitió a los universitarios tomar el control y encaminarse a una segunda victoria que completó la barrida en territorio rival.

En el apartado ofensivo, Gatkuah volvió a destacar como la principal referencia del equipo al registrar 40 puntos, mientras que Farrera aportó 17 y Nucamendi sumó otros 10. El resto del plantel también contribuyó a una actuación que reflejó la capacidad de respuesta de los visitantes ante un rival que buscaba evitar la segunda derrota.

Luego de este exitoso inicio de la segunda vuelta, Ocelotes de la Unach regresará a casa para recibir a Chapulines de Oaxaca este fin de semana en la Arena Universitaria, donde ambos conjuntos volverán a encontrarse. Los locales buscarán aprovechar su posición para prolongar su buen momento, sumar nuevas victorias y fortalecer su lugar en la clasificación regional del Cibapac.