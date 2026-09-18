Ocelotes busca prolongar su rugido

Luego de conseguir un doble triunfo como visitante ante Pelícanos de Los Cabos, los Ocelotes de la Unach regresan a casa para afrontar una nueva serie dentro de la Liga Cibapac, recibiendo a Lobos de Ensenada los días 18 y 19 de septiembre.

El conjunto chiapaneco llega con una racha de cinco victorias consecutivas, tres de estas obtenidas fuera de casa, después de imponerse por marcadores de 58-73 y 68-98 durante su visita a Los Cabos. Estos resultados permitieron a los dirigidos por el “coach” Jesús Aragón colocarse con marca de 5-1 después de seis jornadas.

En el segundo duelo ante Pelícanos, Moreng Gatkuah encabezó la ofensiva con 25 puntos, seguido por Pedro Nucamendi con 23, mientras que Alejandro Mata aportó 11 unidades. El desempeño ofensivo y el trabajo en los rebotes permitieron a Ocelotes cerrar el compromiso con autoridad.

El representativo universitario tendrá la oportunidad de prolongar su buen momento frente a su afición, cuando se mida con Lobos de Ensenada en la Arena Universitaria Unach, como parte de las jornadas 8 y 9 de la temporada.

Los encuentros están programados para este viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, a las 20:00 horas. El acceso a la Arena Universitaria será a partir de las 18:00 horas.

La directiva de Ocelotes invitó a la afición chiapaneca a acompañar al equipo durante las dos noches de actividad, en una serie que marcará el regreso del conjunto universitario a su cancha después de su gira por Baja California.