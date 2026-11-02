Ocelotes cierra con dos descalabros

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) concluyó su participación en la fase regular de la Liga de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) con dos encuentros en calidad de visitante frente a Jaibos de Tampico, una serie de compromisos que representó el cierre de su calendario antes de entrar en la etapa de eliminación directa.

El representativo chiapaneco disputó las jornadas 19 y 20 en territorio tamaulipeco, donde tuvo dos partidos de exigencia ante un rival que aprovechó su condición de local para quedarse con ambos resultados. Pese a los tropiezos, los universitarios finalizaron su calendario regular y ahora concentrarán sus esfuerzos en preparar la siguiente etapa de la competencia.

Primer juego

En el primero de los encuentros, correspondiente a la jornada 19, Jaibos de Tampico se impuso con marcador de 111-89. Los locales consiguieron una producción ofensiva importante para tomar el control del compromiso y superar a unos Ocelotes que buscaron mantenerse en la pelea, aunque no pudieron contener el ritmo anotador de sus adversarios.

Para el segundo enfrentamiento, correspondiente a la jornada 20, el panorama fue distinto. Ocelotes mostró una mayor resistencia y protagonizó un encuentro mucho más cerrado, en el que ambos equipos mantuvieron la disputa por el resultado hasta los últimos instantes.

El conjunto de la Unach llegó al descanso con desventaja de 42-39, pero mantuvo la intensidad durante la segunda mitad y llevó el encuentro a una definición apretada. Sin embargo, Jaibos volvió a quedarse con la victoria, ahora por apenas un punto, con pizarra final de 89-88.

De esta manera, los chiapanecos cerraron la fase regular con dos resultados adversos en Tampico, aunque el segundo compromiso dejó constancia de su capacidad para competir en un partido de alta exigencia, en el que la diferencia se definió por detalles.

Playoffs

Ahora, el panorama cambia para Ocelotes, que tiene como siguiente objetivo la postemporada de la Cibapac. Los encuentros de eliminación directa comenzarán el próximo jueves, cuando se ponga en marcha una serie a dos partidos, cuyo rival todavía está por confirmarse.

Una de las ventajas para el equipo universitario será abrir la eliminatoria en casa, luego de terminar en los primeros puestos de la clasificación general, condición que le permitirá recibir a su próximo adversario en territorio chiapaneco.

Con el calendario regular concluido, Ocelotes tendrá los próximos días para recuperar energías, corregir aspectos de su funcionamiento colectivo y preparar el compromiso que marcará el inicio de su camino en los playoffs, instancia en la que buscará mantener sus aspiraciones dentro de la competencia.