Ocelotes con nuevo entrenador ante Jaibos

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) afrontará este sábado 31 de octubre su segundo compromiso de la gira por Tampico, Tamaulipas, cuando visite a Jaibos en la jornada 20 de la temporada regular del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) 2026.

El partido está programado para las 20:00 horas y tendrá un ingrediente especial para el conjunto chiapaneco, pues marcará la primera prueba de Jhovanny García como nuevo entrenador de la plantilla.

El estratega tuvo su primer acercamiento con jugadores y cuerpo técnico durante el entrenamiento de esta semana, en el que presentó las principales líneas de trabajo y los objetivos para esta nueva etapa. Entre las prioridades se encuentra cerrar de la mejor manera la temporada regular y fortalecer la preparación de cara al inicio de las finales.

De esta manera, el compromiso ante Jaibos representará una primera oportunidad para observar el trabajo del nuevo cuerpo técnico en competencia, en una visita que exigirá concentración e intensidad para los universitarios.

Ocelotes buscará responder en la cancha y aprovechar este encuentro para comenzar a construir una nueva dinámica bajo la dirección de García, con la mira puesta en llegar en las mejores condiciones a la fase definitiva del campeonato.