Ocelotes de la Unach cae por la mínima

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) dejó escapar una valiosa oportunidad en territorio sudcaliforniano, luego de caer por marcador de 88-86 ante Guaycuras de La Paz, en el primer encuentro de la final de la Región 4 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), disputado en la Arena La Paz.

La quinteta universitaria protagonizó un encuentro de alta intensidad frente a La Tribu, en un compromiso que mantuvo la emoción hasta los últimos minutos y que terminó por resolverse a favor del conjunto local, luego de una reacción que le permitió darle la vuelta al marcador.

Primera mitad

Ocelotes mostró desde el inicio su intención de competir por el campeonato y consiguió construir una ventaja importante durante el desarrollo del encuentro. Su buen desempeño ofensivo le permitió llegar al descanso con los cartones a su favor por 50-41, nueve puntos de diferencia que reflejaban el trabajo realizado por los chiapanecos durante la primera mitad.

Sin embargo, Guaycuras no bajó los brazos y, respaldado por su afición en la Arena La Paz, comenzó a trabajar en la recuperación del encuentro. La escuadra sudcaliforniana encontró respuestas para reducir la desventaja y mantuvo la presión sobre los universitarios, preparando un cierre de partido lleno de tensión.

La definición llegó en los minutos finales, cuando La Tribu consiguió concretar la remontada para colocarse al frente y terminar por asegurar una dramática victoria de 88-86, dejando a Ocelotes con una derrota por apenas dos unidades después de haber tenido el control del marcador durante buena parte del compromiso.

Última chance

Pese al resultado adverso, la quinteta de la Unach todavía cuenta con una oportunidad para recomponer el camino en la serie. El segundo encuentro será nuevamente en la Arena La Paz, donde los universitarios buscarán responder y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato regional.

Así, la final de la Región 4 tendrá un segundo capítulo de máxima exigencia, con Guaycuras intentando aprovechar su condición de local y Ocelotes obligado a buscar la victoria para recuperar terreno en la disputa por el título.