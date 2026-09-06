Ocelotes de la Unach logra victoria en casa

La Arena Universitaria volvió a vivir una noche de Baloncesto profesional y los Ocelotes de la Unach respondieron con una victoria que quedará marcada como la primera celebración del conjunto chiapaneco ante su afición dentro del Cibapac 2026.

Con el respaldo de una buena entrada en las tribunas, la quinteta felina derrotó por 74-61 a los Pelícanos de Baja California en un encuentro que mantuvo la emoción durante buena parte de su desarrollo y que terminó definiéndose a favor de los locales gracias a una destacada reacción en el último periodo.

El compromiso comenzó con un ritmo intenso y parejo. Ocelotes y Pelícanos se intercambiaron el dominio de la duela en los primeros tres cuartos, con defensas que obligaron a ambos conjuntos a trabajar cada posesión y un marcador que se mantuvo cerrado.

La escuadra universitaria mostró paciencia para construir sus ataques y buscó aprovechar las oportunidades que se presentaron cerca del aro. En ese trabajo destacó Tony Farmer, quien tuvo una participación importante en la pintura, disputando balones y con presencia física bajo el tablero, para la victoria de los chiapanecos.

Pelícanos de Baja California mantuvo la presión y consiguió mantenerse en la pelea durante gran parte del encuentro. Sin embargo, la historia cambió en el último cuarto.

Espacios

Ocelotes apretó el paso en la recta final, mejoró su efectividad y comenzó a encontrar espacios para aumentar progresivamente la diferencia. La quinteta universitaria consiguió establecer una ventaja de doble dígito que terminó siendo determinante para sentenciar el partido.

Los minutos finales fueron de control para el conjunto local, que manejó la ventaja y evitó cualquier intento de reacción de los visitantes. Con el silbatazo final, el tablero indicó un 74-61 que significó el primer triunfo de Ocelotes de la Unach como local en el Cibapac 2026.

Más allá del resultado deportivo, la jornada tuvo un significado especial para el deporte chiapaneco debido al regreso del Basquetbol profesional al estado. La Arena Universitaria se convirtió nuevamente en escenario de una competencia de este nivel, con aficionados que acompañaron al equipo en una noche importante para el proyecto universitario.

Durante el protocolo inaugural, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, destacó el respaldo de empresarios y titulares de distintas instituciones de gobierno que hicieron posible el regreso de este espectáculo deportivo a territorio chiapaneco.

Afición

El duelo representó mucho más que una victoria para Ocelotes. Fue también la oportunidad de volver a acercar el Basquetbol profesional a la afición local y comenzar a construir una nueva etapa para la disciplina en Chiapas.

Con el 74-61 sobre Pelícanos, Ocelotes consiguió un triunfo que brinda confianza para lo que resta de la temporada y que, al mismo tiempo, permitió a la afición universitaria celebrar por primera vez en casa dentro de esta nueva aventura en el Circuito de Basquetbol del Pacífico (Cibapac).

La escuadra felina buscará mantener el impulso y continuar sumando resultados positivos, con el objetivo de convertirse en uno de los protagonistas de la competencia y responder al respaldo que ha recibido desde las tribunas.