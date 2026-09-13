Ocelotes de la Unach pega primero

Ocelotes de la Unach comenzó con el pie derecho su visita a San José del Cabo, Baja California Sur, al imponerse por 73-58 ante Pelícanos de Los Cabos en el primer partido de la serie correspondiente a la jornada 5 del Cibapac 2026.

El conjunto chiapaneco mostró solidez desde los primeros minutos y logró tomar ventaja antes del descanso. Al finalizar la primera mitad, los Ocelotes ya dominaban el marcador con un 43-30, diferencia que les permitió manejar el encuentro durante la segunda parte.

Con una actuación equilibrada en ambos costados de la cancha, el representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas mantuvo la ventaja hasta el cierre para quedarse con el triunfo por 15 puntos de diferencia.

El resultado representa un importante paso para los Ocelotes dentro de su participación en la temporada 2026 del Cibapac, particularmente al conseguir la victoria como visitantes ante un rival que buscó reaccionar durante el partido.

El conjunto chiapaneco continuará con la serie en territorio de Pelícanos, con el objetivo de mantener el buen momento y sumar otro resultado positivo en la competencia.

El triunfo de 73-58 permitió a los Ocelotes de la Unach cerrar una jornada positiva en San José del Cabo, respaldados por una actuación que les permitió construir la diferencia desde la primera mitad y conservarla hasta el final.