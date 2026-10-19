Ocelotes de la Unach rescata triunfo

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) cerró su visita a La Paz, Baja California Sur, con un resultado positivo al imponerse por marcador de 83-75 a los Guaycuras, en el segundo encuentro de la serie correspondiente a la jornada 16 de la temporada regular de la Liga de Basquetbol del Pacífico (Cibapac).

El representativo universitario mostró capacidad de reacción después de sufrir un revés en el primer enfrentamiento, en el que los locales se llevaron el triunfo por 103-85. Con este resultado, los chiapanecos ajustaron su planteamiento para el segundo compromiso y encontraron la respuesta necesaria para regresar a casa con una victoria.

El duelo sabatino, disputado el 17 de octubre en la Arena La Paz, representó una oportunidad de revancha para los dirigidos por el cuerpo técnico colegial, que saltaron a la duela con el objetivo de emparejar los resultados de la serie en territorio sudcaliforniano.

La respuesta llegó con una actuación que les permitió controlar el encuentro y limitar a Guaycuras a 75 puntos, ocho menos de los que consiguió Ocelotes, que terminó por sellar el triunfo con una diferencia de ocho unidades.

Importancia

El resultado tuvo un valor importante para la escuadra chiapaneca, no solamente por tratarse de una victoria como visitante, sino también por la manera en que respondió después del primer descalabro. Dividir triunfos en una plaza complicada le permitió al equipo universitario mantener el impulso dentro de la competencia.

La paridad en el historial entre ambas quintetas refleja una serie competitiva, en la que cada equipo ha conseguido defender su posición y responder ante la exigencia de los enfrentamientos directos.

Más allá del resultado particular, el conjunto de la Unach consiguió otro objetivo importante: mantenerse en la cima de la clasificación de la Cibapac. La victoria representa un impulso para continuar con su buen paso en la campaña y afrontar los siguientes compromisos con la confianza de haber respondido en una visita exigente.

El equipo universitario también reconoció el respaldo de sus aficionados, quienes siguieron las acciones a distancia y estuvieron pendientes de la actuación de los representantes chiapanecos durante su estancia en La Paz.

Ahora, Ocelotes deberá concentrarse en sus próximos compromisos para sostener el ritmo competitivo, defender el liderato y continuar como uno de los protagonistas de la temporada regular. La meta será conservar la consistencia mostrada a lo largo del torneo y traducirla en resultados que fortalezcan sus aspiraciones dentro del circuito.