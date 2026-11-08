Ocelotes empata la gran semifinal

Con el respaldo de una Arena Universitaria que lució abarrotada, Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) consiguió una importante victoria por marcador de 85-66 frente a Jaibos de Tampico, en el segundo partido de la serie semifinal de la Región 4 de la Liga de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), disputado la noche del viernes en Tuxtla Gutiérrez.

El equipo chiapaneco respondió ante su afición con una actuación llena de intensidad, carácter y determinación, consciente de que no había margen de error después de haber caído en el primer compromiso de la eliminatoria. Con este resultado, los universitarios lograron igualar la serie y trasladaron la definición a un tercer y definitivo encuentro.

Comienzo

Desde antes del salto inicial, el ambiente en la Arena Universitaria reflejaba la importancia del compromiso. La afición respondió al llamado, convirtiéndose en un impulso adicional para los dirigidos por el conjunto universitario, que encontraron en su casa el escenario ideal para reaccionar.

Ocelotes mostró argumentos ofensivos desde los primeros minutos y logró tomar una ventaja importante. Al llegar al descanso, el marcador favorecía a los locales por 45-35, diferencia que reflejaba el buen trabajo colectivo y la intensidad con la que afrontaron el partido.

Segunda mitad

Para la segunda mitad, los chiapanecos mantuvieron el ritmo y no permitieron que Jaibos encontrara las condiciones para remontar. La escuadra de Tampico intentó mantenerse en la pelea, pero los universitarios respondieron con determinación en ambos lados de la cancha hasta ampliar la diferencia y sellar el triunfo por 85-66.

La victoria tuvo un significado especial para Ocelotes, luego de que en el primer duelo de la serie los tamaulipecos se impusieran por un cerrado marcador de 91-86. Con ese antecedente, el conjunto de la Unach estaba obligado a ganar en casa para evitar la eliminación y conservar sus aspiraciones de disputar el campeonato regional.

Ahora, con la serie igualada, ambos equipos deberán trasladarse a Tamaulipas para el tercer partido, programado para este domingo en horario aún por confirmar. El ganador obtendrá el boleto a la siguiente instancia de los “playoffs” de la Región 4.

De esta manera, Ocelotes tendrá una última oportunidad para buscar la clasificación fuera de casa, con la confianza que representa haber respondido ante su público y con el reto de repetir una actuación sólida en territorio tamaulipeco.