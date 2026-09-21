Ocelotes hace pesar la Arena Universitaria

Ocelotes de la Unach respondió ante su afición con una actuación contundente durante el fin de semana al conseguir dos victorias sobre Lobos de Ensenada, dentro de las jornadas 8 y 9 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac) 2026.

La escuadra universitaria aprovechó su condición de local en la Arena Universitaria para quedarse con ambos compromisos de la serie y fortalecer su paso dentro de la competencia, en dos encuentros donde mostró capacidad para controlar los momentos importantes y mantener la intensidad sobre la duela.

Primer juego

El primer capítulo de la serie terminó con una amplia diferencia de 83-52 a favor de los chiapanecos. Desde los primeros minutos, Ocelotes tomó la iniciativa con velocidad, contundencia y una defensa que complicó el funcionamiento de Lobos de Ensenada.

El conjunto local encontró espacios para desarrollar su juego colectivo y, conforme avanzaron los minutos, incrementó la diferencia en el marcador. Las imprecisiones del cuadro visitante también fueron aprovechadas por los universitarios, que mantuvieron el control hasta concretar una victoria por 31 puntos.

El resultado permitió a Ocelotes mejorar su registro a cinco triunfos y una derrota, confirmando un inicio competitivo en la temporada y dejando buenas sensaciones antes del segundo enfrentamiento de la serie.

Segundo duelo

Para el sábado llegó nuevamente el momento de saltar a la duela de la Arena Universitaria, ahora con Lobos obligado a buscar una reacción para evitar que los chiapanecos completaran la barrida.

La escuadra universitaria llegó al descanso con ventaja de 48-36 y, durante la segunda mitad, sostuvo el ritmo para terminar llevándose el encuentro por 82-66. Aunque la diferencia final fue menor respecto al primer compromiso, el equipo local nuevamente consiguió controlar el partido y cerrar la serie con otra victoria.

Con el resultado, Ocelotes de la Unach completó una jornada perfecta en casa frente a Lobos de Ensenada, con 165 puntos anotados entre ambos partidos y solamente 118 recibidos.

Más allá de los resultados, la serie también representó una oportunidad para que la afición chiapaneca acompañara al equipo en la Arena Universitaria. El respaldo desde las tribunas se convirtió en parte importante del ambiente durante las dos noches de baloncesto profesional, en una cancha que volvió a convertirse en escenario para el proyecto universitario dentro del Cibapac.

La próxima semana, el equipo universitario recibirá en la Arena Universitaria a Guaycuras de La Paz, actual campeón del Cibapac, en una serie que pondrá nuevamente a prueba el desempeño de Ocelotes frente a su afición.