Ocelotes recibe al campeón Guaycuras

Ocelotes de la Unach afrontará este fin de semana una de las series más atractivas de su temporada debut en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), cuando reciba a Guaycuras de La Paz en la Arena Universitaria, dentro de las jornadas 9 y 10 de la campaña 2026.

La quinteta chiapaneca llega al compromiso instalada en el tercer lugar de la clasificación general, con registro de siete triunfos y una derrota, además de una racha de siete victorias consecutivas. Su diferencia de puntos es de +131, colocándose solamente por debajo de FG Guasave y Serpientes de Tijuana en la tabla general.

El momento de los universitarios también se refleja en su desempeño como locales. Ocelotes mantiene el invicto en la Arena Universitaria, donde ha conseguido cuatro triunfos en igual número de encuentros. En su serie más reciente en casa, derrotó en dos ocasiones a Lobos de Ensenada, por marcadores de 83-52 y 82-64, para consolidar su paso ascendente.

Reto

La próxima prueba será distinta. Del otro lado estará Guaycuras de La Paz, conjunto que llega con marca de 5-3 y una racha de tres victorias consecutivas. El equipo sudcaliforniano ocupa actualmente el séptimo puesto de la clasificación general y también pertenece a la Región 4, por lo que los dos encuentros tendrán importancia adicional dentro de la pelea de su sector.

Además del buen momento que atraviesa en la presente campaña, Guaycuras llega a Tuxtla Gutiérrez con el antecedente de ser el campeón vigente de Cibapac. La quinteta de La Paz conquistó el título nacional de 2025 después de imponerse en la serie final a Lobos de Ensenada, resultado que le permitió conseguir su segundo campeonato en la historia del circuito.

En la presente temporada, uno de sus principales referentes ofensivos es Xavier White, quien suma 178 puntos y promedia 22.3 unidades por encuentro después de ocho partidos. Guaycuras acumula 660 puntos a su favor, para un promedio de 82.5 por juego, mientras que registra una diferencia positiva de 43 unidades.

Del lado de Ocelotes, el reto será mantener la intensidad que le ha permitido construir la actual racha. La defensa ha sido uno de los factores destacados durante la serie anterior frente a Ensenada, mientras que el conjunto universitario ha encontrado también consistencia para tomar ventajas desde los primeros minutos y administrarlas hasta el cierre.

Vuelta

La serie representa además un nuevo capítulo dentro del calendario de la Región 4. Ocelotes y Guaycuras volverán a encontrarse en octubre, cuando los universitarios visiten La Paz para disputar la segunda serie entre ambos equipos. Antes de ese compromiso, los chiapanecos tendrán la oportunidad de aprovechar su condición de local para seguir sumando y mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

El primer enfrentamiento está programado para este viernes 25 de septiembre, mientras que el segundo se disputará el sábado 26, ambos a las 20:00 horas en la Arena Universitaria de la Unach. La serie forma parte de las jornadas 9 y 10 de la temporada regular.