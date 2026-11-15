Ocelotes se queda a un paso del título

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) concluyó su participación en la temporada luego de caer 101-88 ante Guaycuras de La Paz, en el segundo encuentro de la gran final regional, disputado en territorio sudcaliforniano. El resultado significó el cierre del camino para el representativo chiapaneco, que se quedó a un paso de conquistar el campeonato.

El conjunto universitario llegó a este compromiso con la ilusión de mantenerse en la pelea por el título y volvió a demostrar que tenía argumentos para competir ante uno de los equipos más fuertes de la región. Desde los primeros minutos, Ocelotes tuvo personalidad, intensidad y buen funcionamiento colectivo, lo que les permitió tomar el control de las acciones durante la primera mitad.

Ataque

La escuadra de la Unach encontró espacios para atacar, respondió a los intentos ofensivos de los locales y construyó una ventaja que reflejaba el buen trabajo realizado sobre la duela. Al concluir los primeros dos periodos, el marcador favorecía a los visitantes por 53-47, seis puntos de diferencia que alimentaban la esperanza de extender la serie y regresar a casa con posibilidades de pelear por la corona.

Sin embargo, el encuentro todavía tenía mucho por ofrecer. Guaycuras de La Paz encontró la manera de reaccionar ante su afición y, conforme avanzaron los minutos comenzó a cambiar el rumbo del partido. El equipo sudcaliforniano elevó su intensidad ofensiva, aprovechó sus oportunidades y consiguió darle la vuelta al marcador.

Localía

Ocelotes intentó mantenerse en la pelea, pero el empuje de los locales terminó por marcar la diferencia en el último tramo del compromiso. Aunque los chiapanecos no dejaron de competir y buscaron alternativas para acercarse nuevamente, el conjunto paceño logró imponer condiciones hasta establecer el definitivo 101-88.

De esta manera, el representativo de la máxima casa de estudios de Chiapas puso punto final a una temporada en la que consiguió instalarse entre los protagonistas de la competencia y alcanzar la instancia definitiva de la región. Aunque el resultado no fue el esperado, el desempeño mostrado durante la campaña deja elementos positivos para pensar en el futuro de la institución.

Ahora, la organización comenzará a trabajar en la siguiente temporada. El proyecto deportivo contempla una visión de varios años, por lo que la intención será dar continuidad al trabajo realizado, fortalecer la estructura del equipo y construir una base que permita a Ocelotes mantenerse como un contendiente en futuras competencias.