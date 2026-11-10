Ocelotes Unach gana y va a la gran final

Con una destacada actuación colectiva y demostrando carácter en territorio tamaulipeco, los Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) consiguieron una importante victoria por marcador de 98-87 sobre Jaibos de Tampico, resultado que les permitió avanzar a la final de región de la temporada 2026 de la Liga de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

El conjunto universitario afrontó el compromiso en calidad de visitante, en la Unidad Deportiva Tampico, donde se disputó el tercer y definitivo encuentro de la serie semifinal. Con la obligación de conseguir el triunfo para mantenerse en la pelea por el campeonato, los chiapanecos respondieron a la exigencia y encontraron en su funcionamiento colectivo las herramientas para alcanzar el objetivo.

Desde antes del encuentro, los universitarios tenían claro que no había margen de error. La eliminatoria había llegado a su instancia decisiva y, ante un rival que buscaba aprovechar su condición de local, Ocelotes necesitaba mostrar personalidad para conseguir el resultado que le permitiera continuar en la postemporada.

Primera parte

La primera mitad dejó buenas sensaciones para el representativo chiapaneco, que consiguió establecer una diferencia importante en el marcador. Al llegar al descanso, Ocelotes dominaba las acciones con una ventaja de 63-46, después de dos periodos en los que mostró efectividad ofensiva y capacidad para controlar el encuentro.

Sin embargo, todavía quedaba camino por recorrer. Jaibos de Tampico intentó reaccionar ante su afición y buscó reducir la diferencia durante la segunda parte, por lo que los universitarios tuvieron que mantener la concentración y responder a cada intento del conjunto local.

Los minutos finales representaron una prueba de carácter para los visitantes, que supieron administrar la ventaja y sostener su producción ofensiva hasta completar una noche redonda en territorio tamaulipeco. El marcador final de 98-87 confirmó el triunfo de los chiapanecos, que celebraron su clasificación a la siguiente instancia.

Victoria

De esta manera, Ocelotes Unach selló su boleto a la final de región, un paso importante dentro de su participación en los “playoffs” de Cibapac 2026 y una nueva oportunidad para demostrar el crecimiento del proyecto universitario en el baloncesto profesional.

El siguiente desafío será frente a Guaycuras de La Paz, equipo que llega con el antecedente de ser el actual campeón nacional y que representará una exigente prueba para las aspiraciones del conjunto chiapaneco. La serie promete grandes emociones, pues los universitarios buscarán imponer condiciones y mantener el impulso conseguido tras eliminar a Jaibos.

Con el rival definido, Ocelotes se alista para afrontar una nueva batalla en la que estará en juego el pase a la siguiente instancia de la competencia. Las fechas y horarios de los encuentros están pendientes de confirmación.