Ocelotes Unach ruge en casa

Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) aprovechó su condición de local para protagonizar un intenso fin de semana de Basquetbol en la Arena Universitaria Unach, donde consiguió dos victorias frente a Jaibos de Tampico, en encuentros correspondientes a la temporada 2026 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

La quinteta chiapaneca respondió ante su afición con dos actuaciones llenas de emoción, carácter y determinación, en una serie que tuvo finales dramáticos y en la que los universitarios demostraron su capacidad para competir hasta los últimos segundos.

Primer enfrentamiento

El primer compromiso resultó especialmente vibrante. Ocelotes y Jaibos protagonizaron un partido cerrado, con alternativas en el marcador y una intensa disputa por el control de la cancha. Al descanso, la visita mantenía una ligera ventaja de 41-37, diferencia que obligaba al conjunto universitario a redoblar esfuerzos para mantenerse en la pelea.

La respuesta de los chiapanecos llegó en la recta final, cuando el duelo parecía encaminarse a un desenlace todavía más prolongado. Mareng apareció en el momento decisivo para convertirse en el protagonista de la noche al encestar un espectacular triple en el último segundo, que evitó el tiempo extra y aseguró el triunfo para Ocelotes con un apretado 81-84.

La anotación desató la celebración en la Arena Universitaria, donde jugadores y aficionados festejaron una conquista que reflejó la intensidad con la que se vivió el encuentro. El conjunto de la Unach consiguió así su primera victoria de la serie ante la escuadra tamaulipeca.

Segundo duelo

Para el segundo enfrentamiento, los universitarios regresaron a la cancha con el objetivo de repetir la dosis y cerrar de manera positiva su presentación como anfitriones. Sin embargo, Jaibos volvió a exigir al máximo y mantuvo la disputa durante los primeros dos periodos.

Al llegar al medio tiempo, el marcador favorecía nuevamente al cuadro de Tampico, por 45-42, en una muestra de la paridad que caracterizó el arranque del encuentro.

Ocelotes encontró la manera de responder durante la segunda mitad y llevó el duelo a un cierre de alta intensidad. Con mayor determinación en los momentos importantes, la quinteta universitaria consiguió inclinar la balanza a su favor para imponerse por 83-79 y completar la barrida en casa.

Con estos resultados, el equipo de la Unach cerró su segundo compromiso como local con una nueva celebración ante su público, respaldado por el apoyo de la afición y por la capacidad de resolver encuentros que exigieron concentración hasta el último instante.

El conjunto chiapaneco deberá cambiar el chip y enfocar su preparación en el siguiente desafío de la temporada. La actividad continuará el próximo fin de semana en Tamaulipas, donde Ocelotes visitará a Jaibos de Tampico con la intención de mantener el buen paso y trasladar su rendimiento a territorio ajeno.

La doble victoria representa un impulso para los universitarios en su camino por la campaña 2026 de Cibapac, en una competencia que exige regularidad, intensidad y fortaleza para responder tanto en casa como fuera de esta.