Ocelotes visita al actual campeón nacional

Los Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se preparan para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada, cuando se midan con Guaycuras de La Paz, Baja California Sur, en la Final de Región del Cibapac 2026, donde estará en juego el boleto a la Semifinal Nacional.

La serie tendrá un ingrediente especial, pues ambos equipos llegan con antecedentes equilibrados. Durante la fase regular se enfrentaron en cuatro ocasiones, con dos triunfos para cada plantel, por lo que la eliminatoria no solamente definirá al equipo que avance a la siguiente ronda, sino también quién se quedará con la ventaja en el historial de enfrentamientos directos al cierre de la competencia.

Primeros encuentros en La Paz

La actividad comenzará en territorio sudcaliforniano, donde Ocelotes visitará la Arena La Paz para disputar los dos primeros compromisos de la serie.

El juego 1 está programado para el jueves 12 de noviembre, a las 20:00 horas, tiempo de La Paz y 21:00 horas de Chiapas. El segundo enfrentamiento se celebrará el viernes 13, en el mismo horario.

Ante los actuales campeones nacionales, la quinteta universitaria tendrá el reto de conseguir resultados positivos como visitante y tomar ventaja en una serie que promete intensidad bajo la duela.

La eliminatoria se jugará a ganar dos de tres partidos. En caso de que ambos conjuntos dividan triunfos durante los primeros dos encuentros en La Paz, será necesario disputar un tercer y definitivo compromiso.

Este duelo está programado para el domingo, a las 20:00 horas, en la Arena Universitaria de la Unach, en Tuxtla Gutiérrez, donde los Ocelotes podrían buscar su clasificación con el respaldo de su afición.

Un boleto en juego

La expectativa se centra en una serie que reúne a dos equipos que ya demostraron paridad durante la temporada regular. El antecedente de dos victorias por bando anticipa una disputa cerrada, en la que cada posesión, enceste y rebote puede marcar diferencia.

Los encuentros podrán seguirse en vivo a través de los canales oficiales de comunicación de Guaycuras de La Paz.

De esta manera Ocelotes buscará imponer condiciones y avanzar a la Semifinal Nacional 2026, mientras que Guaycuras defenderá su condición de campeón nacional en una eliminatoria que también permitirá conocer al ganador de los enfrentamientos directos entre ambas quintetas.