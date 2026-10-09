Ocho equipos reactivan la juvenil de OEFA

La Organización Estatal de Futbol Americano de Chiapas (OEFA) se alista para iniciar la Temporada Juvenil 2026, que reunirá a ocho equipos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

A través de un comunicado la agrupación indicó que el “kick off” está programado para el próximo 17 de octubre, fecha en la que comenzará oficialmente una nueva campaña para las categorías juveniles. En este mismo sentido, la OEFA Chiapas dará a conocer próximamente el calendario completo, con fechas, horarios y sedes.

Nuevos integrantes

Uno de los principales atractivos será la participación de clubes de tres municipios, lo que amplía el alcance territorial de la competencia y fortalece la presencia de esta disciplina en distintas regiones de Chiapas.

La temporada contará con escuadras de experiencia como Borregos Salvajes del Tec de Monterrey Campus Chiapas, Osos, Raptores, Búhos San Cristóbal y Leones, así como con nuevas incorporaciones que buscarán consolidar sus procesos formativos.

Entre las principales novedades aparece Armadillos de Tapachula, que debutará en esta organización y marcará el regreso del Futbol Americano organizado al Soconusco, después de varias décadas de ausencia.

También se inyegran la franquicia de Toros, nuevo conjunto de Tuxtla Gutiérrez, mientras que Guerreros Tuxtla dará un paso importante en su desarrollo al debutar en la llamada “categoría reina”, después de haber participado en divisiones infantiles.

De esta manera y con ocho contendientes, la Temporada Juvenil 2026 ofrecerá una mayor variedad de enfrentamientos y desplazamientos entre regiones, además de nuevas oportunidades de competencia y proyección para los jóvenes jugadores chiapanecos.

Es oportuno mencionar que los equipos ya se encuentran en la recta final de su preparación rumbo al inicio de la campaña.