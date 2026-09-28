Ocón destaca el ADN ganador de Racing

Luis Ocón, defensa de Racing, dejó en claro que la mentalidad del conjunto morado no cambia sin importar el rival ni el escenario. De cara al compromiso ante Jaguares FC del Lunes Premier, el zaguero aseguró que el objetivo será salir a buscar la victoria desde el inicio y mantener la identidad ofensiva.

“El ADN de este equipo es siempre ganar”, afirmó el dorsal “2” de El Monstruo Morado, quien señaló que Racing no pretende especular durante sus encuentros.

“Vamos a ganar y ganar contundente: gustar, golear”, expresó el defensor al referirse a la exigencia interna que existe dentro del plantel.

“Sabemos que los equipos rivales cuentan mucho, planean su estilo de juego para hacernos daño. Como defensiva estamos comprometidos a mantener el cero atrás”, explicó.

Añadió que el equipo quiere prolongar la solidez que lo ha distinguido recientemente, después de consolidarse como una de las defensivas más efectivas de la competencia

Espera máxima exigencia

Sobre Jaguares FC, rival de este Lunes Premier, Ocón anticipó un partido complicado y de alta intensidad. Consideró que los adversarios suelen afrontar a Racing con una motivación especial, por lo que el plantel deberá responder con concentración y personalidad.

“A nosotros nos juegan al tú por tú siempre, salen con el cuchillo entre los dientes a jugar contra nosotros. Sabemos que Jaguares va a ser complicado, pero vamos a salir a buscar la victoria de cuatro puntos”, señaló.

El defensor agregó que el cuadro chiapaneco intentará imponer su propuesta, aunque Racing también buscará desarrollar su propio futbol, limitar las opciones ofensivas del rival y generar peligro con mayor frecuencia.