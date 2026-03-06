Ocosingo alista la Fiesta Dorada 2026

La Asociación de Charros Dorados de la Selva afina los últimos detalles para la quinta edición de la Fiesta Dorada 2026, que promete reunir a destacados equipos de la región y que tendrá como gran atractivo la entrega de un remolque al conjunto campeón en la categoría AA.

El certamen se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en las instalaciones del lienzo charro Dorados de la Selva, en el municipio de Ocosingo, donde se espera la intervención de al menos 12 escuadrones provenientes de diferentes zonas del estado de Chiapas.

Rigoberto Trujillo, quien encabeza la organización del evento, destacó que esta celebración se ha consolidado como una de las más representativas de la región, gracias a la participación de equipos competitivos y al ambiente familiar que caracteriza a la Charrería.

Actividades

Por su parte, Luis Fabián Trujillo Torres, capitán de Dorados de la Selva, informó que el programa arrancará el viernes 13 de marzo con la charreada inaugural, acto en el que se contará con la presencia de autoridades municipales, representantes del gobierno del estado, patrocinadores e invitados especiales.

Durante esa primera jornada también se presentarán las escaramuzas Estrellas del Dorado y Flor Imperial, ambas originarias de la región Selva y que ofrecerán su tradicional espectáculo ecuestre como parte de la apertura oficial.

Las actividades continuarán con una velada cultural que se ha convertido en una tradición dentro de la Fiesta Dorada, en la que participarán grupos de danza folclórica, cantantes y exponentes del arte regional, brindando un espacio de convivencia para las familias asistentes.

Los organizadores informaron que el evento contará con jueces avalados por la Federación Mexicana de Charrería, así como con locutores especializados, música en vivo, venta de alimentos y bebidas, diversas sorpresas y regalos para el público durante los tres días del torneo.