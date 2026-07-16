Ocozocoautla recibe eliminatoria al nacional

El Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) presentó la convocatoria de los Juegos Nacionales Populares 2026, denominados también Copa de la Paz por la Conade. La etapa estatal se disputará el 13 de septiembre en Ocozocoautla y el registro cerrará la primera semana de ese mes.

Deportes en acción

Dieron a conocer que el Boxeo y las Artes Marciales tendrán pase directo, con una participación estimada de 60 y 120 atletas respectivamente.

Por su parte, el Futbol 6 x 6 iniciará con filtros municipales y regionales coordinados por las diez delegaciones del Indeporte, mientras que avanzarán nueve campeones regionales y el conjunto local en las ramas femenil y varonil.

Las categorías serán 12-14 y 15-16 años; también se contempla bandera blanca para jóvenes de 17 y 18 años, cuyo sistema será informado posteriormente.

La inscripción será gratuita y, para quienes consigan la clasificación a la fase final nacional, el Indeporte cubrirá uniformes, equipo de viaje, transporte, alimentación e hidratación durante la etapa nacional, prevista en Veracruz entre finales de octubre y principios de noviembre.