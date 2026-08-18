Ocozocoautla se prepara para la Copa Gladiadores

Ocozocoautla de Espinosa se prepara para vivir una jornada de competencia y celebración deportiva con la Copa Gladiadores de Tae Kwon Do 2026, programada para el próximo domingo 6 de septiembre en el auditorio municipal Jorge Chanona Aguilera.

El evento, organizado por la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Gladiadores, reunirá a exponentes de distintas categorías y procedencias, con la expectativa de recibir a escuelas provenientes de diversos municipios de Chiapas, así como de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.

En entrevista, Maxwell Starling Vallejo, organizador y director de Tae Kwon Do Panamericano Gladiadores, señaló que ya se afinan los últimos detalles para certamen que contempla diferentes modalidades y busca ofrecer una experiencia deportiva de alto nivel para los participantes.

Actividades

La Copa Gladiadores contará con competencias de circuito motriz, formas y combate, este último tanto con peto convencional como con peto electrónico Daedo G3, destinado para las categorías de cintas negras.

Las actividades comenzarán desde las 9:00 horas con las pruebas de formas y circuito motriz. A las 11:00 horas se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, para después dar paso a los combates.

Además del aspecto competitivo, el comité organizador busca que la Copa Gladiadores sea un espacio para promover la identidad y cultura de Ocozocoautla, incorporando elementos representativos del municipio en la imagen del evento, como las medallas y playeras que recibirán los participantes.

Maxwell Starling Vallejo destacó que esta iniciativa pretende mostrar el talento deportivo de Ocozocoautla y, al mismo tiempo, promover las tradiciones y atractivos turísticos de la región zoque. “Buscamos a través de nuestro evento, con las medallas, las playeras y toda la imagen, impulsar la cultura y la identidad zoque de nuestro municipio, así como de sus sitios turísticos”, indicó.

Premiación

En cuanto a la premiación individual, entregarán medallas al primero y segundo lugar, además de dos terceros en cada categoría. También habrá reconocimiento por equipos, con trofeos para las tres escuelas que acumulen la mayor cantidad de puntos.

El organizador agradeció el respaldo del H. Ayuntamiento de Ocozocoautla, Grupo Camacho y empresas locales, cuyo apoyo ha sido importante para concretar esta edición de la Copa Gladiadores. “Muy agradecido por el apoyo, sin duda será un evento en el que se hará escuchar el nombre de nuestro municipio”, expresó.

La actividad cuenta además con el aval de la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (Adech), lo que fortalece el carácter deportivo de la justa. Con la participación esperada de atletas de distintos puntos del sureste mexicano, Ocozocoautla se alista para convertirse en punto de encuentro del Tae Kwon Do, en una jornada que combinará competencia, convivencia y promoción de la identidad local.

Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al número 9686890048.