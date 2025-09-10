Octagón Jr. sufre una dura lesión en función de AAA

La compra de la empresa mexicana Triple A por parte de WWE ha permitido, desde hace unos meses, que varios gladiadores mexicanos tengan mayor visibilidad en diferentes shows de la compañía.

Uno de los más queridos ha sido, sin duda, Octagón Jr., esteta con mucho talento y un gran personaje, quien, luego del anuncio realizado por Triple H, sumó experiencia e incluso debutó en la más reciente edición de Money in the Bank, donde se enfrentó a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.

Por desgracia para el luchador mexicano, sus participaciones ante la afición de Estados Unidos estarían en riesgo, luego de sufrir una fuerte lesión en la más reciente presentación de AAA en Monterrey. El enmascarado, quien enfrentó a Pagano y Psycho Clown haciendo equipo con Laredo Kid, fue víctima de un fuerte golpe que lo obligó a abandonar el inmueble en camilla.

Todo ocurrió en la recta final del combate, cuando Pagano se lanzó desde las cuerdas y cayó muy cerca del hombro y cuello de Octagón Jr.

Tras el fuerte impacto, el gladiador recibió atención médica y se hizo la señal de la “X”, que indica que un luchador ha sufrido una lesión importante y requiere asistencia médica inmediata.

Octagón Jr., quien estaba programado para participar en Worlds Collide en Las Vegas, estaría en riesgo de perder su lugar en la lucha especial del evento, donde tenía la oportunidad de sumar un nuevo logro en su carrera.